Gobierno y oposición critican dichos del presidente del PC por no condenar la violencia en protestas

Guillermo Teillier calificó de “menor” los incidentes ocurridos en los últimos días en Plaza Baquedano.

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, evitó condenar la violencia en las manifestaciones y calificó de “menor” los incidentes en Plaza Baquedano, en el centro de Santiago. Ante ello, tanto el oficialismo como la oposición salieron a criticarlo.

“Si el gobierno y las fuerzas represivas como Carabineros consideran que son violentistas los manifestantes, entonces si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse. Lo que sí podría decir es que traten por todos los medios de hacerlo pacíficamente, eso es”, dijo a La Tercera.

El diputado agregó que “es bien rara esa violencia. Aquí se quiere connotar un estado de violencia que no creo que exista. Entonces, cómo voy a condenar una cosa que fue tan menor“.

Ante ello, el ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló en Twitter que “el PC parece no entender la democracia donde las reglas del juego son el diálogo y acuerdos, no piedrazos y destrucción. A días del plebiscito, se esperaría que aquellos con responsabilidad política y pública respetaran la democracia, no atentar contra ella incitando la violencia”.

Por su parte, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, utilizó la misma red social para señalar que “la violencia es el camino opuesto a la democracia. Los que no condenan la violencia ni evitan que se produzca, evidencian su desprecio por nuestras instituciones y estado de derecho. Lamento que, a días del plebiscito, el PC promueva un ataque directo a nuestra democracia“.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba señaló que con esto el Partido Comunista demuestra que cree en la violencia como método de acción política.

Desde la oposición también hubo críticas. El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, señaló que le parece peligroso que un político no se atreva a condenar la violencia. Agregó que todos los dirigentes políticos deben ayudar a construir caminos democráticos y tildó de irresponsables los dichos de Teillier.

El fin de semana, los partidos que conforman el comando por el Apruebo “Convergencia Progresista” -PS, PPD y PR- condenaron los “abusos de grupos minoritarios, que, aprovechando escenarios de protesta, realizan actos de violencia y destrucción de la propiedad pública y privada”.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), habló incluso de individuos “lumpen” que actúan como “terroristas de ciudad”.