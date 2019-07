Grupo anarquista reivindicó atentados contra Carabineros y ex ministro Hinzpeter

Mediante una declaración difundida en el sitio de internet «Contra info», una organización que se autodenomina «Cómplices sediciosos/Fracción por la venganza» y que dice reivindicar el anarquismo, se adjudicó la tarde de este lunes los ataques con paquetes bomba que afectaron el jueves a la 54ª Comisaría de Carabineros y al ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter.

El escrito subraya que los objetivos de las acciones terroristas fueron específicos: Hinzpeter y el mayor de Carabineros Manuel Guzmán: «No nos interesa ni buscamos dañar o herir a cualquier persona», aseguran.

«Reivindicamos el envío de dos paquetes bomba compuestos de pólvora negra y dinamita dirigidos a Rodrigo Hinzpeter y al mayor de Carabineros Manuel Guzmán de la 54º Comisaria de Huechuraba», señala el post, que lleva por título «Operación por la expansión de las hostilidades a los verdugos».

«Esta operación de dos ataques con explosivos son un claro acto de venganza y guerra contra individuos específicos que sostienen y dirigen este mundo. Sus actuaciones no quedaron en el olvido. Respondemos mediante la acción violenta anárquica que se enmarca y es un aporte a la nueva guerrilla urbana», escriben.

«Tomamos todas las medidas de seguridad necesarias para que los artefactos estallaran únicamente en las manos de las personas objetivos de nuestra acción. Nuestros enemigos son claros, no nos interesa ni buscamos dañar o herir a cualquier persona. Aun cuando sabemos que todos somos parte del funcionamiento del dominio, reconocemos que existen grados de responsabilidad y los destinatarios de nuestros envíos explosivos cuentan con un papel determinante tanto en la gestión y acumulación del capital como en el control y la represión estatal», indican.

Hinzpeter «carga

con cadáveres»

La declaración sostiene que, como ministro del Interior del primer gobierno de Piñera, Hinzpeter estuvo «encargado de desatar la represión a comunidades mapuche en lucha, a entornos anarquistas y a sectores estudiantiles movilizados y radicalizados en el fragor de la lucha callejera».

«Carga con los cadáveres de Manuel Gutiérrez, los 81 presos de la cárcel San Miguel y los heridos de las revueltas de Aysén y Freirina. Actualmente cuenta con un puesto directivo en el grupo Quiñenco perteneciente al infame grupo Luksic, cuyos tentáculos se expanden en cada vez más ámbitos, desde bancos hasta canales de televisión, transformando nuestras vidas en mercancía y valor transable».

«Cualquier comisaría

es un objetivo válido»

En tanto, respecto a Manuel Guzmán, mayor de la 54ª Comisaría de Huechuraba, destaca que este «cuartel policial (está) encargado de reprimir y controlar el territorio donde en el año 1998 sus antiguos colegas asesinaron a la compañera anarquista Claudia López durante los enfrentamientos callejeros de septiembre».

«Cualquier comisaría es un objetivo válido. Sus uniformes (de Carabineros) continúan tenidos de sangre (…) Es justamente en las comisarías donde los verdugos dan rienda suelta a la orgía de tormentos y golpes contra los detenidos. Los vemos aparecer con una bravuconería absurda ocupando militarmente espacios de combates actuales, como son los liceos. Ya lo intentan en poblaciones o escenarios de enfrentamiento callejeros refugiándose en sus leyes. Pero las ansias de libertad desbordan con fuego cualquier obediencia a la autoridad y su orden», filosofan los autores.

«Vamos por

los poderosos»

La proclama sigue señalando que «la sociedad policiaca y carcelaria es una realidad», y que «cualquier acción en su contra es completamente válida».

«Sabemos que el Poder no caerá con estos ataques, pero no por eso nos quedaremos de brazos cruzados. Golpeamos porque no contemplamos la pasividad ciudadana en nuestras vidas. Nos alejamos de las estructuras formales de combate para tomar en nuestras manos, reunidas en afinidad, el placer del ataque (…) Buscamos contribuir al enfrentamiento multiforme al Poder», explican.

«Los poderosos son de carne y hueso, son identificables, vulnerables y destruibles… Vamos por ellos. Ampliemos nuestros límites de ataques: Siempre podemos ir por más. ¡Desatemos las hostilidades destructivas!», dice, hacia su término, el escrito firmado por «Cómplices sediciosos/fracción por la venganza».

Se incluye además un «caluroso abrazo para robar una sonrisa a quienes están secuestrados por el Estado: Juan Aliste, Marcelo Villarroel, (condenados por la muerte del cabo Moyano) Juan Flores (caso Bombas II), Joaquín García (atentado a comisaría y escuela de Gendarmería), Sol Vergara (condenada por dispararle a un guardia) y a los prisioneros de las cárceles de Italia, Grecia y Rusia»