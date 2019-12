Hasta de Punta Arenas han llamado a director de liceo que prohibió los celulares en clases

En la semana se dio a conocer que la Comunidad de Madrid prohibirá el uso de celulares en las salas de clases, medida que se aplicará durante el período escolar 2020-2021, y que se aplicará a los estudiantes en todas las etapas de enseñanza no universitaria, salvo para niños entre 1 y 3 años, además de casos de salud o discapacidad. Pero esta medida no es nueva en Chile. Este año el Liceo Jorge Alessandri Rodríguez (JAR) de Calama la aplicó, luego de un fallo del Tribunal de Familia de dicha ciudad, determinó que los estudiantes -que van desde séptimo a cuarto medio- no podrían ingresar a la sala de clases con sus aparatos móviles.

La medida fue aplicada luego de un caso de ciberacoso ocurrido en abril, en la cual se dio a conocer un conflicto que dos alumnas mantenían mediante redes sociales, y que finalmente terminó en una riña entre ambas en el recinto. Videos fueron grabados y difundidos por el resto de los estudiantes. En base a estos eventos, el tribunal decretó que la medida regiría tanto en 2019 y que deberá continuar durante el 2020. Emol se contactó con el director del Liceo JAR, Juan Barraza, quien explicó que si bien en la práctica la medida sólo pudo ser aplicada hasta agosto -ya que ese mes los profesores se fueron a paro y luego ocurrió el estallido social en octubre-, respecto a los alumnos “evidentemente se notó un cambio que los favoreció a ellos mismos”.

Si bien señaló que en un principio la medida fue “un poco resistida, pero muy poco”, fueron los mismos quienes notaron los beneficios, “desde el punto de vista que les permitió una mejor relación entre ellos mismos, con sus profesores, un mejor aprovechamiento de sus tiempos libres fundamentalmente -como cuando estaban en recreo, por ejemplo-, en el sentido de que ellos podían interactuar de una mejor manera, como estar conversando”, destacó el director.

Así también dijo que los profesores del establecimiento también se mostraron conformes con los resultados, ya que según apuntan, los estudiantes mostraron “mejor concentración, mayor atención y más ganas de trabajar”.

La medida en la práctica

Según contó el director del establecimiento, los estudiantes llegaban en la mañana e inmediatamente entregaban sus celulares a una profesora, quien los guardaba en una caja destinada para los móviles y los custodiaba durante el día, y luego se les devolvía finalizada la jornada. En caso de realizar un llamado urgente, los alumnos podían solicitar sus teléfonos y luego devolverlos.

Además, en caso de que algunos estudiantes se negaran a entregar sus celulares o lo olvidaban, primero recibían una advertencia por parte de las autoridades del liceo.

“En una segunda oportunidad se daba cuenta al tribunal si se repetía. Y el tribunal citaba al apoderado y primero le conversaba, pero en segunda instancia el tribunal lo sancionaba”, explicó Barraza.

Así también destacó que muchos jóvenes y apoderados prefirieran guardar sus teléfonos en sus propios hogares, ya que “si el alumno tenía alguna emergencia, a través de nosotros igual se contactaba con su apoderado”, dijo el director. Respecto a quienes no aceptaron la medida, indicó: “Tengo que ser muy claro, se dio muy poco, fue muy bajo el porcentaje de chiquillos que no aceptaron”. A junio de este año, es decir, un mes antes de que los estudiantes dejaran de asistir con regularidad a clases, 38 alumnos fueron citados a tribunales por incumplir la normativa.

Finalmente, el director del Liceo Jar destacó que han sido contactados tanto desde lugares nacionales como extranjeros: “Nos han llamado desde Ecuador, desde Lima, Puerto Varas, Coquimbo, Punta Arenas y si mi mente no me falla, desde Copiapó”, aseguró Barraza, donde la principal duda tiene que ver con el resguardo de los móviles para que estos no se pierdan, señaló.

