Impacto genera caso de universitaria que debe estudiar en el techo de su casa por mala conexión de internet

Alto impacto provocó el caso presentado por Cooperativa Regiones de una joven universitaria que se ve obligada a subir al techo de su casa para poder recibir señal de internet y seguir sus clases, hoy forzosamente virtuales debido a la epidemia de coronavirus.

“Las compañías están mal en este sector, la señal no es tan estable… Cuando estoy en el techo estudiando se me corta la señal y llego hasta ahí no más con mis clases”, relató la afectada, Paulina Romero, estudiante de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Autónoma de Temuco y residente del sector de San Ramón, en la comuna de Padre Las Casas.

Durante las últimas horas comenzaron a aparecer soluciones y varios ciudadanos le ofrecieron ayuda gratuita, pero la propia Municipalidad e incluso el Gobierno salieron a comentar la triste escena viralizada en redes sociales.

“La situación de Paulina es algo que nos molesta y duele enormemente. Al enterarnos de esta precaria situación de conectividad, oficiamos a la empresa que provee el servicio en la zona (Movistar) para que nos entregue la mayor cantidad de antecedentes sobre la potencia de la señal y cobertura que están entregando en la localidad de San Ramón”, dijo la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi.

“Nuestro principal objetivo en Subtel es trabajar por cerrar la brecha digital y mejorar considerablemente los problemas de conectividad que tienen miles de ciudadanos de nuestro país. Por ello, hemos desarrollado proyectos como la Fibra Optica Nacional (Fon) que conectará a Internet fijo a más de 186 comunas de Chile y beneficiando a más de 2 millones de personas, enfocado principalmente en zonas que hoy tienen escasa o nula conectividad”, explicó Gidi.

Adicionalmente, indicó, “estamos ad portas a que el Congreso Nacional despache el proyecto de Ley sobre Roaming Automático Nacional (Ran), que permitirá que las compañías puedan compartir sus redes e infraestructura, y que cuando esté implementado será un gran movilizador social, ya que permitirá que los usuarios que hoy sólo tienen acceso a una determinada empresa o red, puedan optar a servicios de otras compañías en una misma zona geográfica”.

También anunció medidas el alcalde de Padre Las Casas, Juan Francisco Delgado, quien prometió una antena con internet gratuito para el sector donde vive Romero, al menos durante el tiempo que dure la actual crisis.

“En San Ramón vamos a poner una antena expresamente para este servicio por lo que dure el tema que estamos viviendo”, dijo el jefe comunal.

Además, “se va a complementar el sistema de internet que tenemos en los colegios municipales. Eso quiere decir que en cada colegio municipal va a haber una antena que va a proveer internet desde la antena, con un radio de tres kilómetros. Por lo tanto, vamos a poder tener internet gratuito para los vecinos que lo requieran en el sector de Niágara, Huichahue y Maquehue”, anunció Delgado.