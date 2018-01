INDH: 23 menores denuncian abusos sexuales en centros Sename

Informe advierte que ocho de cada 10 menores fueron víctimas de castigos al interior de la institución.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dio a conocer los resultados de su investigación a los centros del Sename, en la que corroboraron que ocho de cada 10 menores ha sufrido castigos.

El informe, que se encontraba en reserva desde octubre pasado, fue realizado con visitas en 171 centros del Sename, entrevistando a los menores que viven en ellos y encuestando a más de mil funcionarios.

Entre las cifras presentadas se encuentra que el 55,2% ha sido objeto de agresiones verbales, el 16,1% de agresiones físicas con heridas y el 30,1% de agresiones físicas sin heridas.

Además, el 68% de los menores tiene algún tipo de depresión y un 6,8% ha sufrido abuso sexual.

“Un total de 401 niños y niñas fueron entrevistados y respondieron 358, los cuales cuentan con datos válidos. Se identificó un total de 23 casos de abuso sexual relatados por los propios niños y niñas entrevistadas, ocurridos en los últimos 12 meses”, precisaron.

“En un 78,2% de los casos, los abusos habrían sido cometidos por otro/a menor de edad que vive o no en su centro actual. Por su parte, un 6,8% de los niños y niñas que reportaron abuso sexual, señalan que éste fue cometido por adultos que trabajaban en ese momento en el centro, mientras que una cifra similar corresponde a niños y niñas que, habiendo referido haber sido víctimas de abuso sexual, no pudieron especificar la figura del agresor durante la entrevista”, añadieron.

En relación a los tipos de abusos sexuales, corresponden a “tocaciones en sus partes íntimas (55,3%), voyerismo (16,7%) e insinuaciones de carácter sexual (16%)”.

Informe le costó el

puesto a ex director

Este informe le costó el puesto al ex director del INDH, Branislav Marelic, y reveló las discrepancias en torno a este tema al interior del organismo.

Al respecto, Marelic explicó que “este estudio generó muchas tensiones al interior del consejo, mucho conflicto, mucha resistencia en que el Instituto cumplió en este rol. Yo espero que con la elección de la nueva directora de la institución, con su pasado vinculado a una Oca(organismo colaborador), las líneas de protección que el Instituto emprendió en Sename no retrocedan, sino que se fortalezcan”.

Cuestionamientos

a nueva directora

La sucesora de Marelic, Consuelo Contreras, es cuestionada por mantener relaciones laborales estrechas con el Sename como directora de la Corporación Opción, uno de los más grandes organismos colaboradores del Servicio.

Ramón Farías, diputado integrante de la comisión investigadora Sename II, afirmó que “la directora tiene que renunciar, aquí tiene que haber un proceso de limpieza para que volvamos a creer en el INDH y no tengamos dudas respecto, por ejemplo, a que este informe no ha sido manipulado, a que la persona que está a cargo del INDH no tenga ningún tipo de cuestionamiento, más allá que hayan tenido o no hayan tenido razón”.