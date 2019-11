Informe de la U. de Chile rectifica datos entregados por la ministra sobre el Sae

Todo comenzó luego que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, diera a conocer las cifras que dejó el último proceso del Sistema de Admisión Escolar (Sae), que fue creado con la reforma educacional de la ex Presidenta Michelle Bachelet, y que se implementó este año por primera vez en todo Chile.

A través de sus redes sociales, la secretaria de Estado entregó algunos datos y señaló que un “36% quedó en primera preferencia y 62% en alguna de las tres primeras”.

“Padres sienten no haber sido parte, en el pasado, de cambios que les afectan. Por ello lanzamos #CabildosDeApoderados para llegar al mayor número de padres y escucharlos”, añadió.

Sin embargo, de acuerdo a las cifras oficiales, citadas por el periodista Daniel Matamala en Twitter, la ministra estaría totalmente equivocada. Y es que el informe elaborado por expertos de la Universidad de Chile muestra que en realidad un 54% quedó en su primera prioridad y un 80% en las tres primeras preferencias.

Según el documento, las cifras indicadas por Cubillos corresponden a una submuestra que tiene que ver solamente con colegios en que había una mayor oferta que demanda. Esto pese a que en su publicación pareciera que fuera la muestra total.

“Ministra presenta una submuestra como total para que los datos parezcan peores. Bienvenido debate para mejorar el sistema, pero autoridad no puede entregar datos falsos”, le enrostró Matamala.

Ante el cuestionamiento, Cubillos se defendió diciendo que “un periodista no puede

desinformar” y que sus datos no son una “submuestra”, sino el total que postula a colegios con más demanda que vacantes. “En esos casos opera el ‘algoritmo’. Cuando hay más cupos que postulantes, el 100% entra”, sostuvo.

La discusión no terminó ahí y el periodista de CNN Chile se refirió nuevamente a la publicación. “Casos en que opera el algoritmo. Eso es la definición de una submuestra, ministra. No puede presentarla como si fuera el total de postulantes al Sae. ¿O los niños que postularon a colegios con más oferta que demanda no valen?”, comentó.

“Y sigue desinformando. Ahora juzgando, con frases como “Los niños que postularon a colegios con más oferta que demanda no valen”. Esos niños entran al colegio que eligen sin que opere el algoritmo del Sae, con solo postular”, respondió Cubillos.

El Mostrador