Ingreso Mínimo Garantizado es aprobado por Comisión Mixta sin discriminación: el primer año beneficiará a cerca de 700 mil trabajadores

Este lunes la Comisión Mixta aprobó el proyecto de ley que crea un subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), iniciativa central en la Nueva Agenda Social impulsada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y cuya tramitación fue liderada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF).

Los miembros de la comisión aprobaron por seis votos a favor y cuatro en contra una indicación que establece que el beneficio será para todos los trabajadores de remuneraciones de menos de $384.363 brutos durante el primer año de vigencia de la ley, sin embargo, luego de este periodo el subsidio se acotará a trabajadores que se desempeñen en empresas con ventas bajo 75 mil UF anuales. Es decir, quedarán fuera del beneficio todos aquellos que trabajen en medianas y grandes empresas con mayores ventas a 75 mil UF.

El ministro Sichel recalcó que la “gran noticia es que logramos lo que era el objetivo inicial del Gobierno que es que no se discriminara a los trabajadores”, puntualizando que “el primer año no hay discriminación, por lo tanto, cualquier trabajador que trabaja jornada completa, tiene ingresos inferiores a 380 mil pesos brutos, va a recibir un subsidio que se le va a pagar directamente a él. Acá son dos criterios, uno como Estado no discriminamos y como Gobierno le pagamos a todos y dos, ojalá las empresas se metan la mano al bolsillo y hagan el esfuerzo cuando puedan apoyar a estos trabajadores”, recalcando que “estamos viviendo una situación compleja en Chile y lo peor que podemos hacer es caer es en el populismo, Chile necesita crecer” señaló el ministro de Desarrollo Social y Familia.

Este proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 7 de noviembre pasado y crea un subsidio que asciende a $59.200 para quienes ganan el Salario Mínimo de $301 mil brutos, monto vigente hasta el 29 de febrero de este año. Asimismo, el beneficio se extenderá decrecientemente hasta aquellos que ganan $384.363.

Este beneficio permite que los trabajadores y trabajadoras que ganen el sueldo mínimo en el país alcancen un monto en su salario mensual bruto de $360.200 y, con ello, un monto líquido de $300.000. Con esto, en la práctica, con el IMG quienes ganen el sueldo mínimo verán un aumento en su ingreso líquido de casi un 25%.

«La idea es que nadie en Chile gane menos de $300.000 líquidos. Sabemos que esta cifra no es suficiente, pero es un paso muy importante y urgente de aprobar dada la situación económica actual y por eso valoramos el apoyo dado por el Comisión hoy, donde defendimos hasta el final que no se discriminara a ningún trabajador por razones ajenas a él como lo es el tamaño de la empresa donde trabaja”, destacó el Ministro de Desarrollo Social y Familia (MDSF), Sebastián Sichel.

La autoridad además explicó que se creará un portal online para que los trabajadores beneficiados consulten por el subsidio. “En la página web que crearemos, los trabajadores tendrán que adjuntar su contrato de trabajo escaneado o bien ir presencialmente a dejarlo a oficinas que informaremos con anticipación”, agregó.

Por su parte, la Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, resaltó que el IMG beneficiará a casi 700 mil trabajadores y trabajadoras del país, la mayoría de ellos trabajadores de pymes, de regiones y pertenecientes al 40% más vulnerable, quienes recibirán un complemento a su sueldo cada fin de mes. “Hoy podemos dar buenas noticias gracias al avance de este proyecto, el que sin duda será un gran apoyo para los trabajadores de menores remuneraciones. Por lo mismo, valoramos el hecho de que al menos durante el primer año se logre eliminar la discriminación injusta, arbitraria e inédita que afectaría a los casi 700 mil los trabajadores que podrán recibir este beneficio”, dijo.

Ahora, el informe de la Comisión Mixta se dirigirá a la sala de la cámara de origen (Cámara de Diputados), para su votación. De aprobarse, pasa a la cámara revisora (el Senado), con su ratificación el proyecto de Subsidio al Ingreso Mínimo Garantizado quedaría listo para su promulgación.

Primer pago de subsidio será en mayo

Con la aprobación de este importante proyecto, el primer subsidio se pagará a principios de mayo, ascenderá a $59.200 para quienes ganen el sueldo mínimo vigente a la fecha de cálculo y se pagará directamente a los beneficiaros, ya sea en su Cuenta Rut o a través de otros convenios.

El cálculo del IMG se hará en base a las remuneraciones del tercer mes anterior, y como el proyecto de ley se estaría aprobando durante el actual mes de marzo, el primer pago del subsidio se realizará en mayo teniendo como base las remuneraciones de febrero de este año.

Dado que este 1 de marzo el monto del sueldo mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años de edad y de hasta de 65 años de edad se reajustó, alcanzando $320.500 brutos, el monto del subsidio máximo para el nuevo salario mínimo pasará a $45.353.

“El Ingreso Mínimo Garantizado busca poder entregar un aporte directo al trabajador sin alterar sus oportunidades laborales. El IMG cumple la función de complementar las remuneraciones bajas para que esos trabajadores que más lo necesitan lleguen mejor a fin de mes”, explicó la subsecretaria Candia.