Izkia Siches da por superada controversias con el Ministerio de Salud: “Debemos trabajar de forma colaborativa”

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, valoró ayer la mesa bisemanal que tendrán con el gobierno y desestimó los roces que había tenido anteriormente con miembros del Ejecutivo.

“Doy por superado todo tipo de controversia en ese sentido, tenemos que trabajar de forma colaborativa. Lo hacemos con altura de miras. Yo represento hoy día a toda la comunidad médica del país, a la sociedad científica y expertos que nos han estado asesorando”, señaló en La Moneda.

Luego, añadió: “Me da garantías esta mesa que vamos a tener una instancia bisemanal para poder mostrar nuestras apreciaciones, y también que quienes son miembros de esta instancia están interesados en que las medidas de este gobierno se puedan implementar bien”.

Sobre las medidas que se han tomado hasta el momento para combatir el coronavirus, afirmó: “Van orientadas en una línea correcta. Hoy le hemos planteado al gobierno una serie de otras medidas que creemos que hay que lograr implementar. Ellos se han comprometido a poder tener en la medida que se pueda la operatividad para llevarlas a cabo”.

“También el trabajo con redes asistenciales y con las definiciones epidemiológicas necesarias sobre todo para que nuestros equipos de salud tengan plena claridad de cuáles son las acciones a implementar en los distintos casos. Y las diferencias que tenemos en las distintas regiones, hoy el comportamiento de esta epidemia no es homogéneo en el país. Es por eso que esa bajada estará a cargo de la autoridad”, finalizó.

El pasado viernes, Siches había acusado al gobierno de entregar “poca información para colaborar” y que los datos entregados eran “incompletos, inconsistentes y tienen una tremenda falta de transparencia que no se había visto en la historia institucional de la salud pública chilena”. Además, criticó a la administración del Presidente Piñera de no establecer cuarentena, por lo menos, en la Región Metropolitana. Esto le valió las críticas de la derecha, las que se manifestaron en voz de la presidenta de la Udi, Jacqueline Van Ryselberghe, quien declaró a ADN: “Lo que pasa es que ella (por Siches) es médico cirujano, no especialista. Acá las decisiones tienen que ser tomadas por un grupo de expertos”.

Siches recibió el apoyo de parte de la Asamblea Feminista Plurinacional, que la respaldó ante la campaña que -acusan- mantiene la derecha en su contra. Mediante un comunicado, declararon: “Como feministas queremos manifestar nuestro pleno apoyo a la labor profesional que lleva adelante la doctora Izkia Siches como la primera presidenta del Colegio Médico en la historia de Chile, e interpelamos a no promover más campañas que desvíen la atención de los temas fundamentales que hoy afectan la vidas de todas y todos”.