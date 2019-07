Jadue critica a Bachelet: “Es inaceptable que el informe no diga nada de los intentos de golpe que ella apoyó”

El alcalde de Recoleta (PC), Daniel Jadue, criticó a la alta comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet y su informe respecto a Venezuela, el que consideró como poco objetivo.

En entrevista con La Tercera, Jadue cuestionó la posición que tuvo la ex Mandataria en el informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, ya que acusó que Bachelet durante los tres gobiernos que ha sido parte -como ministra de Defensa y Presidenta- estuvo contra el “proceso bolivariano”.

“Es inaceptable que el informe de Bachelet no diga nada de los intentos de golpe que ella apoyó. Es inaceptable que un informe no hable de toda la violencia de la oposición, que no mencione el castigo colectivo al cual está siendo sometido el pueblo venezolano desde el exterior, por las sanciones económicas”, dijo al matutino.

El alcalde añadió que en el informe “se han entregado generalidades, lo que es muy consistente con la historia de Bachelet y su posición respecto de Venezuela. Ella apoyó el golpe, apoyó la intervención, apoyó la invalidación preventiva de las elecciones. Nunca la he visto condenar nada de esto”.

Sin embargo aclaró que a pesar de ser “muy leal a su gobierno”, en temas de relaciones exteriores siempre fue crítico.

Jadue también respaldó la controversial posición del Partido Comunista, que acusó “incongruencias” y “falta de imparcialidad” en el informe. “El PC condena las violaciones a los derechos humanos en cualquier parte del mundo sin matices. Saludamos que ni siquiera el gobierno de Venezuela haya salido a decir que no existían violaciones a los derechos humanos”, indicó.

El jefe comunal confirmó que el PC presentará un candidato presidencial para las elecciones del 2021 y aseguró que a pesar de estar comprometido con el partido si lo posicionara como candidato, él está “muy comprometido con la reelección en Recoleta”.