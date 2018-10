Javiera Blanco renuncia al CDE en medio de tres investigaciones penales

La abogada y ex ministra de Justicia del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Javiera Blanco, renunció a su cargo en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en medio de tres investigaciones que apuntan a su gestión durante los gobiernos de Michelle Bachelet.

En concreto, se investigan irregularidades en el programa de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo (Ascar) de Sename, contratación de asesores de Gendarmería y por posible mal uso de gastos reservados de Carabineros.

“La incomodidad de los consejeros, que la entiendo, hace que tome esta decisión”, dijo en entrevista publicada este sábado por el diario El Mercurio. “Renuncié al Consejo de Defensa del Estado. Lo hice ayer a través de una carta a la presidenta del Consejo, María Eugenia Manaud, y al Presidente de la República”, agregó.

Blanco sostuvo que “pretender responsabilizar a mi persona por todo ese abandono histórico (de la infancia), de décadas, resulta poco creíble”.

“En ninguna de las tres imputaciones tengo responsabilidad alguna. He esperado dos años para ser escuchada. En dos de ellas todavía no he podido declarar”, dijo.

A juicio de la ex ministra “ha habido una campaña sistemática de desprestigio, de descrédito, que ha sido bien dolorosa, tediosa, injusta”, añadiendo que “ha habido un ensañamiento” contra su persona.

Por ley, la abogada de 46 años podría haber permanecido hasta los 75 años en el nuevo cargo.

Valoran renuncia

La ex ministra de Justicia Javiera Blanco presentó su renuncia al Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde se desempeñaba como consejera desde el 11 de febrero de 2017, cuando fue nombrada por la entonces Presidenta Michelle Bachelet.

Ante ello, el diputado René Saffirio calificó como necesaria su renuncia y aseguró que nunca debió, siquiera, haber asumido un cargo por el que ha sido cuestionada permanentemente.

“Debió haberse abstenido de asumir una función de esa naturaleza”, sostuvo.

El diputado Udi Jorge Alessandri también valoró la salida de Blanco del CDE, ya que en varias ocasiones pidió la destitución.

“No era sostenible que una persona que defiende los intereses de Estado esté siendo investigada por defraudación del Estado”, argumentó.

Asimismo, Juan Antonio Coloma afirmó que los cuestionamientos permanecieron porque nunca fue una buena nominación. “Por el estado de avance de investigacion del caso Ascar, estamos convencidos que no era idónea”, argumentó.

Desde el gobierno también se refirieron a la dimisión de la ex secretaria de Estado, en voz del ministro del Interior, Andrés Chadwick. “Es una acción necesaria. Creemos que es indispensable”, sentenció.

Pese a que valoró la decisión de Javiera Blanco, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, advirtió que se debe respetar su derecho a presunción de inocencia por causas que le son investigadas, puesto que aún no ha sido encontrada culpable.