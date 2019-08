Juez Carroza rechazó aplicar media prescripción a condena de “Ramiro”

Hernández Norambuena está sentenciado en Chile a dos cadenas perpetuas por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

El ministro en visita Mario Carroza finalmente rechazó aplicar la media prescripción a la pena de dos cadenas perpetuas del ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, condenado en Chile por el crimen del senador Jaime Guzmán y por el secuestro de Cristián Edwards.

La defensa de Hernández, alias “Comandante Ramiro”, solicitó esta media prescripción al juez Carroza, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, para lograr rebajar las dos penas que debe purgar el ex frentista por el crimen del fundador de la Unión Demócrata Independiente (Udi) e ideólogo del gobierno de Augusto Pinochet (1973-1990), y también por el secuestro del hijo del dueño de El Mercurio, Cristián Edwards.

El magistrado explicó tras esta decisión que no se cumplió el tiempo para la media prescripción, como lo solicitó la defensa del ex frentista.

“La Corte de Apelaciones ya había resuelto una petición mía que decía relación con que la media prescripción no procedía porque había que considerar que el tiempo no estaba cumplido, tanto como para la prescripción, como para la media prescripción. En ese sentido, yo coincido con la Corte de Apelaciones y hoy en día significa que no procede la media prescripción y la rebaja de condena”, sostuvo Carroza, quien planteó de todos modos que esta decisión es apelable.

Así, el juez dijo que el lunes resolverá la conmutación de pena, es decir, cuánto tiempo tendrá que cumplir en la cárcel el ex frentista respecto a los dos delitos por los que está condenado.

Esto porque está a la espera de recibir la documentación de Brasil, que está pasando por un proceso de traducción, para poder definir en concreto si se le tomará en cuenta el tiempo que pasó en prisión en Brasil por el secuestro de Washington Olivetto.

“El tema que tengo que resolver (el lunes) dice relación con el cómputo de la pena. Hay dos situaciones: una es la conmutación de la pena, en el sentido de convalidar la sentencia en Brasil, que dice relación con que las penas que debe cumplir acá no sean superiores a 30 años, pero también debemos resolver la petición del abogado (de Hernández Norambuena), Alberto Espinoza que dicen relación con los abonos”, manifestó Carroza.

El ministro en visita explicó que en ese caso hay dos tipos de abonos. “El abono de todo el tiempo que permaneció en Chile, pero también el abono de su reclusión en Brasil, eso debo resolverlo”.

Por otro lado, consultado sobre las presiones que tiene por ser postulante a la Corte Suprema y por la postura de La Moneda respecto a que el “Comandante Ramiro” debe cumplir 27 años de presidio, Carroza aseguró que como juez siempre está bajo presión.

“Son dos cosas distintas, entiendo que los jueces siempre estamos presionados y debemos resolver conforme a esas presiones, no debe ser un tema para mí que tenga que resolver algo respecto de una persona determinada que se supone que debo velar por sus derechos, a que tenga que zanjar una situación que dice relación con mi futuro profesional”, aseveró.