Juez Künsemuller: “No tengo por qué aceptar que me revise fallos un diputado que no tiene idea”

Künsemuller contestó a los diputados de oposición que cuestionaron que él y otros dos miembros de la Corte Suprema otorgaran la libertad condicional a cinco uniformados en retiro condenados en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad.

Carlos Künsemuller, uno de los tres jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema que fue objeto de la fallida acusación constitucional votada por la Cámara de Diputados durante la jornada del jueves, se lanzó con todo contra los parlamentarios que impulsaron la moción legislativa que intentó removerlo del máximo tribunal junto a Manuel Valderrama y Hugo Dolmestch.

La ofensiva impulsada por 10 diputados de oposición se gestó luego que los jueces aludidos otorgaran la libertad condicional a cinco uniformados en retiro condenados en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad, pero no tuvo éxito en la Sala de la Cámara, donde la acusación fue desechada por 73 votos contra 64.

“Yo no tengo por qué aceptar que un parlamentario que no tiene la más mínima idea de los temas jurídicos involucrados, que a la Constitución le ha leído sólo la tapa, me venga a revisar las sentencias que yo dicte”, acusó Künsemuller este viernes, a un día de la resolución del conflicto.

En tanto, también apuntó a su actuar en el futuro si es que reos de Punta Peuco vuelven a pedir libertad condicional. “Vamos a resolver en derecho”, recalcó.

“Quienes patrocinaron esta infamia manipulan a estas señoras y a estos caballeros y se aprovechan de su situación de dolor para sustentar este tipo de agresiones, es la única explicación”, dijo sobre las críticas de los familiares de las víctimas de la dictadura.

Para cerrar, admitió que teme nuevas arremetidas de los diputados: “Parece que está en los planes de estos parlamentarios reiterar estas agresiones al Poder Judicial”.

Ministro Chadwick a bancadas de la oposición: “Hay que saber perder”

Luego del fracaso de la acusación constitucional en contra de tres jueces de la Corte Suprema, el ministro del Interior Andrés Chadwick instó a las bancadas de la oposición a “saber perder”.

Chadwick valoró que la Sala de la Cámara de Diputados haya desestimado el libelo en contra de Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller.

“La Cámara pudo hacer una buena reflexión y mayoritariamente rechazar una acusación constitucional que no tenía ninguna justificación, que estaba fuera de todas las disposiciones expresas de la Constitución y que debilitaba, lesionaba un aspecto fundamental de nuestra democracia que es la independencia y la autonomía del Poder Judicial”, dijo.

“Si se ha perdido la acusación constitucional que ellos promovieron hay que saber perder y en ese sentido es otra regla de la democracia que ellos no pueden olvidar”, recalcó.

El libelo dividió a la oposición, dado que los votos clave para su rechazo lo dieron diputados de la Democracia Cristiana y el Partido Radical que se alinearon con Chile Vamos.

La diputada comunista Carmen Hertz lamentó lo que ocurrió, insistiendo en el fondo de esta acusación. “Aquí no es el tema cuan buena persona o más mala persona es un ministro u otro, ese no es el tema, el tema son objetivos y estos siete fallos a nuestro juicio vulneraron gravemente el derecho a una justicia inalienable que tienen las víctimas”, dijo la también abogada de derechos humanos.

En tanto, el presidente de la DC, Fuad Chahín, replicó estos dichos y llamó a terminar “con las caricaturas polarizantes: quienes apoyaron la acusación constitucional no están en contra de la autonomía ni la independencia del Poder Judicial y quienes votaron en contra de esa acusación no están por defender a los violadores de los derechos humanos”.