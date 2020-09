Juzgado de Familia retuvo $308 mil millones a deudores de pensiones de alimentos

Entre el 25 de julio y el 31 de agosto pasado, se recibieron un total de 516.777 escritos de retención de fondos, lo que equivale al 1.828% de un año normal, en el mismo periodo de tiempo, decretando un total de 326.000 medidas cautelares.

La Corte Suprema, a través de su vocera, Gloria Ana Chevesich, informó la retención de 308 mil millones de pesos a deudores de pensiones alimenticias, en el proceso del retiro del 10% de las AFP.

La ley que aseguró el pago de pensiones generó esta importante alza en comparación a años anteriores.

Chevesich se refirió a los problemas que se generaron durante el trámite, en el cual se vio a gente con su beneficio retenido sin ser padre o sin tener alguna demanda de por medio. “Todo proceso digital y masivo genera inconvenientes, los hemos detectado y aplicado todo nuestro esfuerzo para resolverlos lo más rápido posible; entre ellos, el congelamiento de los fondos de demandantes o de personas que no tienen causas de alimentos, lo que lamentamos profundamente y, como dije, estamos trabajando para solucionarlos”, comentó.

“El Poder Judicial ha hecho todas las gestiones al más alto nivel para destrabar la situación y entendemos que se ha ido solucionando por las AFP”.

De las medidas 306 mil medidas cautelares en la materia, desde la Corte Suprema afirmaron que “217.000 (67%) tienen montos retenidos; en 87.000 (27%) no se han presentado solicitudes de retiro; en 13 mil causas (4%) no se alcanzó a retener y en 8.800 (3%), los deudores no tenían fondos en sus cuentas previsionales”.

Chevesich manifestó que “por supuesto lamentamos profundamente los errores que se produjeron, dado el volumen de las solicitudes y, como dije, seguimos trabajando para superarlos con la premura que amerita cada caso. La reforma constitucional no previó los problemas que se generaron, y la ley N° 21.254 que se dictó para atenuarlos se publicó en el Diario Oficial el 14 de agosto, pero, a dicha data, las AFP ya habían efectuado el pago de la mayor parte de los fondos previsionales solicitados retirar por los respectivos afiliados. Entonces, llegó tarde para hacer frente a la problemática”.AFP