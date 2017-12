Kast espera que se siga ejemplo de Perú y se indulte a presos de Punta Peuco

La resolución tomada la noche del domingo por el Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, de conceder indulto humanitario al ex gobernante, Alberto Fujimori, ha causado reacciones mixtas en todo el mundo. Y quien salió en defensa de la decisión en Chile fue el ex candidato presidencial independiente, José Antonio Kast, asegurando que la medida “es un ejemplo de cómo avanzar en justicia y no en venganza”.

El ex Udi, quien ha hecho una férrea defensa de los militares en retiro que permanecen recluidos en Punta Peuco, acercó lo sucedido en Perú a la realidad del país. “En Chile tenemos ancianos presos, civiles y militares, que apenas pueden ponerse de pie y que requieren atención médica permanente. ¿Qué sentido tiene mantenerlos en la cárcel?”, afirmó a través de su cuenta de Twitter. Con respecto al caso particular del ex Mandatario peruano, quien había cumplido diez años de una condena de 25 por delitos de lesa humanidad, Kast aseguró que “un anciano de 80 años no merece morir en la cárcel, independiente de los delitos horribles que haya cometido”.

Los tuits de Kast encontraron respuesta en el diputado Gabriel Boric, quien afirmó que “seremos firme oposición a las lógicas de la impunidad”. Luego se enfrascaron en una discusión, ya que Kast le replicó: “¿Cuál es la lógica de impunidad detrás de la liberación de un anciano, enfermo e inhabilitado? Aplicar tratos inhumanos no es justicia, es venganza. En nombre de los derechos humanos no se pueden seguir violando derechos humanos”, expresó, citando el mensaje de Boric, quien volvió a responder, diciendo que “exigir que se cumplan condenas por crímenes contra la humanidad no es venganza, sino justicia”, y precisando que no se trata de justicia “sólo en nombre de las víctimas, sino de la humanidad entera”. “Por eso este tipo de delitos son imprescriptibles e inamnistiables”, agregó el diputado.

Después Kast sacó la habitual carta bajo la manga que se da en este tipo de discusiones: “Nunca te vi exigir que el dictador genocida de Fidel Castro cumpliera condena alguna por sus crímenes. Es más, cuando murió, presentaste tus respetos a él. ¿Por qué Fidel muere en su casa en su buzo Adidas y Fujimori debe morir en la cárcel? ¿Hay dictadores buenos y malos?”, preguntó. “Ningún dictador, del color que sea, me hace sentido”, respondió Boric. “Cualquier persona condenada por crímenes contra la humanidad en tribunales imparciales debe cumplir condena, sea cual sea la ideología que diga defender”, agregó.

Relacionado