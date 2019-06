Kast inició trámites para constituir el Partido Republicano

El ex candidato presidencial José Antonio Kast llegó hasta las oficinas del Servicio Electoral (Servel) para comenzar con el proceso para constituir el nuevo Partido Republicano.

El ex diputado de la Udi llegó hasta el recinto ubicado cerca del Parque Forestal acompañado por quienes serán parte de la directiva de este futuro partido, el cual estará integrado por varios ex militantes gremialistas como el diputado Ignacio Urrutia, Jorge Barrera y Antonio Barchiesi.

En el lugar se escuchó música de Los Huasos Quincheros, también hubo un podio con el logo del partido para una alocución de Kast, además de bastante resguardo policial.

Kast y los suyos presentaron 160 firmas para iniciar el proceso, pero van a requerir alrededor de 18 mil para constituir la colectividad a nivel nacional.

Sobre los cuestionamientos de Chile Vamos por sus críticas al gobierno, el propio Kast afirmó que “lo que hemos hecho en el tiempo avala cuál es nuestra mirada de Chile. Nuestros adversarios están en la izquierda ideológica y eso lo demostramos en la segunda vuelta electoral”.

“Si eso no es aval suficiente para ver que nos hemos jugado por los destinos de la patria, creo que no hay mucho más que decir. Si la coalición de gobierno vuelve al eje del programa, vuelve a defender desde la raíz misma la libertad de las personas, no vamos a tener ningún problema en trabajar unidos”, remarcó el ex aspirante a La Moneda.

Entre las directrices de este nuevo partido, cuyo logo se asemeja al escudo del Capitán América, se encuentra la familia como núcleo de la sociedad, la creencia en Dios, la reivindicación del concepto de patria y el rechazo de los abusos.