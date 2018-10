Kast le regaló camiseta de Chile a Bolsonaro y Van Rysselberghe dice que charla “no fue muy fluida”

José Antonio Kast concretó ayer su anunciada visita al candidato presidencial de la ultraderecha brasileña, Jair Bolsonaro. El líder del movimiento “Acción Repúblicana” saludó al militar retirado expresándole que era “un gusto” encontrarse con él, y le lanzó un “tudo bem”.

Además, le hizo entrega de una serie de obsequios: una camiseta de la selección chilena de fútbol (con el número que usa Gary Medel) una copia del libro “El Ladrillo”, de los Chicago Boys, y una edición de la revista “Economía y Sociedad”, de José Piñera.

Esta fue la segunda visita que recibe Bolsonaro desde nuestro país, luego que la presidenta de la Udi, Jacqueline van Rysselberghe, asistiera a un encuentro el miércoles.

En conversación con El Primer Café de Cooperativa, la senadora explicó las motivaciones que tuvo para asistir a este encuentro y sostuvo que no habló directamente con el abanderado ultraderechista sobre sus controvertidas frases consideradas racistas y misóginas debido a problemas idiomáticos.

“El no habla castellano y yo no hablo portugués, por lo tanto la conversación no era lo suficientemente fluida, pero si lo conversamos con quien va a ser probablemente su primer ministro y la explicación que él dio es que gran parte de esas cosas habían sido sacadas de contexto”, manifestó Van Rysselberghe.

Además, la presidenta gremialista cree que si el candidato fuera chileno seguramente no militaría en el partido fundado por Jaime Guzmán.

“No admiramos ni tampoco es un referente nuestro y comparto que si Bolsonaro fuera chileno probablemente no estaría en la Udi, pero eso no significa que si tenemos a una persona que va a ser el probable presidente electo y está cursando una invitación en la cual él plantea que quiere tender puentes para poder generar alianzas estratégicas con nuestro país me parece una buena noticia más allá de las diferencias con él”, aseveró.