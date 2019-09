Kast: “No tengo nada en Panamá” y “nunca he sacado plata de Chile”

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, negó tener o haber tenido participación en sociedades anónimas en Panamá, luego de que un reportaje de La Tercera mencionara su vínculo con tres firmas constituidas en ese país, considerado un paraíso fiscal.

Consultado sobre el tema en el programa “Bienvenidos” de Canal 13, Kast aseguró que “no tengo nada en Panamá”, que nunca ha sido “portador de una acción de una sociedad en Panamá” y que “nunca he sacado plata de Chile”.

“Uno no puede declarar lo que no existe”, dijo el ex candidato presidencial, quien sostuvo que las tres sociedades en ese país son de su hermano.

Ante la pregunta de si él (en algún momento) fue dueño o socio de esas sociedades en Panamá, respondió que “no, porque si fuera lo habría declarado”.

“Yo cada vez que he sido electo popularmente he hecho una declaración de intereses, he puesto todas las sociedades”, señaló.

“No tengo nada en Panamá”, “nadie se quiere llevar la plata de Chile, yo nunca he sacado plata de Chile”, “yo he pagado muchos impuestos, porque no hay recursos en Panamá”, insistió Kast en distintos momentos de la conversación.

Detalló que “mi familia tiene sociedades allá, y hasta el año 2000 esas sociedades tenían acciones al portador; yo nunca he sido portador de una acción de una sociedad en Panamá”.

Kast reconoció que ese país es un paraíso fiscal y que “hay algunas personas que ponen sus recursos allá y los dejan ahí y, efectivamente, pagan menos impuestos”.

Pero que en el caso de su familia esas sociedades se constituyeron para facilitar el ingreso de sus inversiones al mercado estadounidense. “Aquí lo que se usó fue una manera de entrar a Estados Unidos y eso le pueden preguntar a cualquier inversionista (…) Panamá también es un puente para entrar con inversiones a Estados Unidos (…) Es un vehículo, depende para qué lo uses. Cuando uno transfiere recursos no es para pagar menos impuestos, es para separar líneas comerciales”.