Krassnoff envía carta al Ejército en la que asegura que su situación es escandalosa

El ex agente de la Dina, Miguel Krassnoff Martchenko envió una carta al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, para manifestar su decepción por el “mutismo total” que ha adoptado la institución castrense frente a la “escandalosa” situación que enfrenta, cumpliendo condenas que suman más de 650 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos en la dictadura.

La misiva, que se extiende por 13 carillas y que fue publicada por Cooperativa, tiene fecha del 19 de septiembre pasado, cuando se conmemoraba el Día de las Glorias del Ejército y poco más de dos semanas antes del polémico homenaje que se le rindió en la Escuela Militar y que terminó con la destitución del director del recinto, coronel Guillermo Villarroel Opazo, y del hijo del firmante, Miguel Krassnoff Bassa, director de la Escuela de Idiomas.

Krassnoff Martchenko, que dice “nunca haber rehuido” de alguna diligencia, asegura que ha “aportado antecedentes documentados de todo tipo que me exculpan de cada uno de los absurdos cargos que me han formulado”, puesto que “jamás” ha “cometido un ilícito que amerite el término de ‘lesa humanidad’”.

“He sido careado con todo el lumpen terrorista contra el cual me correspondió enfrentarme hace más de 40 años (…) se han producido múltiples contradicciones, pese a que sospechosamente el tenor y la argumentación para inculparme de la contraparte ha contenido los mismos detalles, repitiendo como un recital mal aprendido similares acusaciones, evidentemente falsas”, fustigó.

En ese marco, espera que no escape a la “alta percepción” de Ejército, que “sólo la precedente situación es un escándalo de proporciones. ¿Qué pasó con dichas revelaciones? Nada. Corporativa e institucionalmente sólo un silencio total. Desde que me he visto enfrentado a esta iniquidad me he defendido solo”.

Precisa que todos los actos que cometió se enmarcaron en la “consigna del militar chileno”, de “vencer o morir”, y el hecho de que luego se sostenga “públicamente que ‘las responsabilidades’ de las acciones que se ve obligado a ejecutar ese soldado en beneficio del bien de su patria, de su sociedad, de su familia y de su misión pasen a ser ‘individuales’ es, por decirlo, menos un acto de severa deslealtad, irresponsabilidad y deshonor que raya en la traición”.

“Debí cumplir la orden que me destinaba una nueva organización de seguridad nacional, destinación en extremo ingrata a mi persona, pero que asumí como corresponde a un soldado disciplinado”, apuntó Krassnoff sobre sus acciones en la Dina cuya intervención califica de un “accidente producto de la situación que vivía el país”.

“Si efectivamente habría tenido que dar cumplimiento obligatoriamente a una disposición de tamaña trágica envergadura”, como delitos de lesa humanidad, “la misión me habría traído devastadoras consecuencias en mi conciencia, me habría obligado a reconocer mi responsabilidad, dejar constancia de quién, cómo y cuándo me ordenó su ejecución y asumir las consecuencias”.

Ante ello, acusa que los procesos en su contra “se han transformado en una asfixiante y muy bien organizada e infame emblematización” de su persona, donde se le ha imputado la comisión de “horrores que sólo están en las mentes enfermizas de sus ejecutores, aberraciones humanas que -compara- sí realizaron en gran parte del mundo los seguidores de una doctrina materialista, atea, violentista y opresora que jamás respetó derecho humano alguno y que a millones de personas les arrebató la vida por el solo hecho de no concordar con sus ideologías”.

Por esto, llamó al comandante en jefe del Ejército a leer el libro “Miguel Krassnoff. Prisionero por servir a Chile”, escrito por Gisela Silva Encina, o al menos los anexos número 11 y 12 de sus ediciones actualizadas: “Le aseguro que se sorprenderá, al igual que yo, cuando lo leí”.

“Considero que es hora de dejar a un lado las hipocresías y elevar institucionalmente la voz ante tanta majadería, abusos e injusticias que he debido soportar hasta el día de hoy junto a mi amada familia, mis comandados de la época y sus familias”, le pidió en lo inmediato, junto con que la institución manifieste una “sincera y firme y preocupación por esta absolutamente irregular situación que hoy enfrentan tantos soldados de nuestro Ejército”.

Krassnoff concluye su escrito señalando que “no me rendiré hasta demostrar mi plena inocencia, objetivo que va mucho más allá de obtener mi más que legítima libertad”, advirtió.