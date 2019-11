La Udi descarta cambiar la Constitución y asegura que abusos “no alcanzan para violación de DD.HH.”

Tras la histórica convocatoria a la marcha que se realizó en Santiago y regiones el pasado viernes 25 de octubre, el Presidente Sebastián Piñera escribió un tuit asegurando que había escuchado a los chilenos. “Todos hemos escuchado el mensaje. Todos hemos cambiado”, dijo en aquella oportunidad.

Sin embargo, este jueves, luego de una reunión de la colectividad oficialista con el gabinete ministerial, el senador Udi, Víctor Pérez, se refirió a una de las demandas de la calle: cambiar de una vez por todas la Constitución instaurada por la dictadura de Pinochet.

“Creemos que la prioridad es la agenda social”, dijo el parlamentario e hizo hincapié en que la oposición impulsó esa medida en la campaña presidencial y aún así perdió.

“Yo no veo ninguna razón hoy día para cambiar la Constitución”, dijo el senador Udi.

Por su parte, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, se mostró presto al diálogo con diversos actores sociales y, además, a flexibilizarse en torno a distintas discusiones.

“Estamos abiertos al diálogo en todas las áreas (…) estamos abiertos a un diálogo ciudadano (…) que seamos los políticos, todos, quienes escuchemos a la ciudadanía”, dijo el presidente de Evópoli.

No alcanza para

violación de DD.HH.

Otro de los temas que tocó la Udi son las muertes y violaciones a los Derechos Humanos que han tenido lugar en las manifestaciones.

El diputado Patricio Melero (Udi), fue consultado por el actuar de Carabineros y, tras dar un espaldarazo a la institución, negó que la represión representara un abuso. Aseguró que se “cumplieron los protocolos”.

“En ningún caso alcanza para violación de los Derechos Humanos”, aseguró según consigna Publimetro.

Reunión en La Moneda

Por otro lado, los timoneles de la DC, PPD, PS y PR fueron algunos de los que participaron ayer en La Moneda en la cita con un grupo de ministros que encabezó Gonzalo Blumel. Al término de la reunión, Fuad Chahín (DC), Heraldo Muñoz (PPD), Alvaro Elizalde (PS) y Carlos Maldonado (PR) calificaron de “insuficiente” el encuentro con los secretarios de Estado.

Por el lado del Ejecutivo estuvieron Gonzalo Blumel (Interior), Felipe Ward (Segpres), María José Zaldívar (Trabajo) e Ignacio Briones (Hacienda). La cita duró casi dos horas y a la salida de ambos lados presentaron sus impresiones.

“Echamos de menos una agenda económica, sobre todo para las Pymes, para que se pongan de pie las que han sido afectadas por los saqueos, por los incendios, por la delincuencia. Requieren tener un impulso más contundente, se lo planteamos así al gobierno”, dijo Chahín.

En tanto, Muñoz señaló que “el gobierno tiene que entender en definitiva que hay un clamor nacional por cambios y lo que hemos escuchado es insuficiente. Es necesario recuperar la paz social, dar los derechos humanos, esas son cuestiones fundamentales. Por eso que también es tan importante avanzar hacia una nueva Constitución”.

“Claramente insuficiente. Yo creo que el gobierno no dimensiona lo que está aconteciendo en el país y todavía no toma conciencia del enorme malestar ciudadano que se ha expresado en las calles de todas las ciudades de Chile en estos días. Por eso, sus respuestas no son adecuadas para esta crisis”, expresó Elizalde.

“Ahora la responsabilidad la tiene enteramente el gobierno. El Presidente tiene que ser capaz de decir: impuestos a los más ricos, fin de la reintegración, vamos a separar el proyecto de pensiones para aumentar de inmediato a las personas que reciben las pensiones más bajas. Tiene que ser capaz de decir que entendió que Chile quiere una nueva Constitución, un proceso constituyente que nos acoja a todos, no de un sector sobre otro”, señaló Maldonado.

Ministro Blumel

Por su lado, el ministro Blumel calificó la reunión de “positiva” y dijo que “nosotros creemos que el diálogo es el camino principal y más importante que tenemos para poder encauzar a través de nuestras instituciones políticas y sociales los mecanismos que permitan ir superando esta crisis”.

Según señaló el ministro, el objetivo de la reunión fue ir “generando los mecanismos para poder tener marcos de entendimiento en las principales prioridades de los chilenos”, por ejemplo, la agenda social, la reforma previsional y tributaria y las reformas a la Constitución.

Respecto a la agenda social que presentó el Mandatario, Blumel señaló que “concordamos que ellos nos manden sus propuestas, comentarios, sugerencias de aquí al día domingo, de forma tal de poder recoger esas observaciones y podamos concordar las prioridades”.

El Mostrador/Emol