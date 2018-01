Lagos pide no prejuzgar a gabinete de Piñera, pero remarca: “No se puede retroceder”

El ex Presidente Ricardo Lagos se desmarcó de las críticas esgrimidas por sectores de la Nueva Mayoría al gabinete designado por Sebastián Piñera y afirmó que hay que esperar que los ministros ejerzan sus funciones antes de cuestionarlos.

Al respecto, el ex Mandatario sostuvo que “veamos que asuman sus cargos, que comiencen a trabajar y empecemos a juzgarlos por lo que hacen, no prejuzguemos anticipadamente. (…) A mí me parece, quiero ser muy franco en esto, que lo que ha avanzado la Presidenta no puede retroceder y eso espero que sea así”.

Sobre la designación de Gerardo Varela en el Ministerio de Educación, Lagos apuntó que “me pareció entender que había una decisión sobre el tema de gratuidad y que sobre eso había que trabajar para implementarlo. Que él haya tenido opiniones distintas antes, no sé, pero tengo entendido que en eso coincidió el Presidente Piñera en la segunda etapa de la campaña presidencial”.

Opositor venezolano

En tanto, Antonio Ledezma, opositor venezolano en el exilio que se reunió este miércoles con Ricardo Lagos, apuntó tras el encuentro que “comienzo por ratificar la confianza que tiene el Presidente Lagos en la línea institucional que va a asumir la Cancillería”.

“Hablé con el canciller (Heraldo) Muñoz, que ha cumplido un rol muy importante, como también lo ha cumplido la Embajada de Chile en Venezuela, que se ha convertido en una casa solidaria para los perseguidos políticos”, remarcó el dirigente.

Ledezma detalló que “hoy tuve la oportunidad de conversar muy temprano con el canciller (designado, Roberto) Ampuero. El, que ha escrito cuentos, está al tanto de que lo que ocurre en Venezuela no es un cuento, es una tragedia donde las víctimas son de carne y hueso”.

Relacionado