Lagos y Zaldívar acusan a la derecha de “apropiarse” del triunfo del No

Ambos participaron de una actividad en el Museo de la Memoria por los 30 años del plebiscito.

Paralelamente al acto que se realizaba en el Palacio de La Moneda, en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos se celebraba otra iniciativa por los 30 años del plebiscito de 1988.

Al lugar llegaron el ex Presidente, Ricardo Lagos; el ex senador, Andrés Zaldívar; la presidenta de la Cut, Bárbara Figueroa; el actor, Alejandro Goic, entre otros participantes de la franja del No, para la inauguración del nuevo sector “Plebiscito”.

En el lugar, el ex Mandatario cuestionó el acto que encabezó el Presidente Sebastián Piñera y acusó al gobierno de querer “apropiarse” del triunfo del No en la histórica consulta. “Muchas veces los triunfos tienen tanto padres y madres, y las derrotas quedan solas”, indicó Lagos. “Aquí algunos que están intentando apropiarse también, pues bien, el resultado del plebiscito es que ganó el No y perdió el Sí”, agregó.

A esas palabras se sumó el ex senador: “No tiene nada que atribuirse la derecha. Es una negación plantear que hubo una transición pactada. No. La transición fue una transición ganada, ganada por la gente”.

“La derecha después de que recuperamos la democracia e instalamos a un Presidente como Patricio Aylwin, no nos permitió avanzar en profundizar la democracia. Nos demoramos 15 años en reformar la Constitución para sacar los enclaves autoritarios”, acusó Zaldívar.

Zaldívar apeló a una frase que Piñera pronunció en 2013 sobre los cómplices pasivos en dictadura. “Así como él habló de los cómplices pasivos, él fue un participante pasivo por el ‘No’, pero no fue un dirigente activo. Tanto es así que a los pocos días de haber perdido el plebiscito y empezando la campaña presidencial, él fue generalísimo del candidato que iba a reemplazar a Pinochet y que iba a sostener el gobierno de Pinochet, entonces él no puede decir que fue parte del triunfo de la democracia”, argumentó.