Las veces que el gobierno defendió el carné Covid cuya entrega fue suspendid

La discusión de la inmunidad fue uno de los temas que más debate generó desde que fue anunciado por primera vez, el pasado 9 de abril. “Podría ocurrir que a una persona que se le entrega un carné Covid tenga frente a otro que no lo tiene determinados privilegios a la hora de ser contratado, recontratado en su trabajo, entrar a un recinto público, etc”, dijo Mañalich.

Fue uno de los anuncios que sorprendió durante el balance diario por Covid-19 de este domingo. Desde La Moneda, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó que se suspende la entrega del carné Covid porque “podría desencadenarse un problema de discriminación bastante severo. Esto es una hipótesis. Pero, es una hipótesis que hay que atender”.

“Podría ocurrir que a una persona que se le entrega un carné Covid tenga frente a otro que no lo tiene determinados privilegios a la hora de ser contratado, recontratado en su trabajo, entrar a un recinto público, etc”, agregó.

Por eso, sólo se entregará entonces un carné de alta “a las personas que hayan estado hospitalizados o que hayan cursado con cuidado en sus domicilios”. Es así como queda en pausa la historia del carné que no estuvo ajeno a cuestionamientos de expertos, de la propia OMS y de figuras como Michelle Bachelet, que implicaron una constante defensa del documento por parte del gobierno.

Fue el 9 de abril, en su reporte diario, cuando el ministro Mañalich anunciaba que “vamos a generar una suerte de carné de alta para las personas que ya han terminado y han salido adelante de la enfermedad”, y que hubieran pasado los 14 días. Así, ejemplificó que en un edificio, “donde hay una persona que pasó por esto, y salió adelante, por lo tanto está inmunizada. No se va a enfermar de nuevo de coronavirus”.

El 11 de abril, el secretario de Estado anunciaba que se manejaba la opción de hacer test rápidos al azar Chillán -en ese entonces con un gran número de casos positivos de Covid- para detectar anticuerpos en pacientes. La situación, iba a seguir siendo analizada por los expertos asesores del Minsal.

El 16 de abril, el secretario de Estado anunció que el 20 de ese mes comenzaría la entrega del carné que a esa altura generaba controversia por el concepto de inmunidad. Pero Mañalich insistió en que el documento “identifica a las personas que, con altísima probabilidad, ya tuvieron la infección por coronavirus y son inmunes a adquirir una nueva enfermedad, a reinfectarse y tampoco son capaces de transmitir esta enfermedad a otros”.

“A la luz de la evidencia que hoy día tenemos, lo que podemos decir es que la inmunidad que produce la infección por coronavirus dura mucho tiempo, por lo menos, en lo mínimo que podemos proyectar es un año”, añadió.

Nuevas especificaciones

Conforme pasaban los días, y ante las persistentes consultas sobre el carné, el gobierno continuaba haciendo aclaraciones y especificaba otros aspectos. Por ejemplo, el 17 de abril, Mañalich aclaró que en el caso de hospitalizados con Covid-19 que al momento del alta aún tuvieran tos, secreción o fiebre, “se les extenderá por siete días más el requisito antes de poder recibir este documento”. En el caso de inmunodeprimidos, se especificó que “va a requerir un periodo de 28 días”.

“Malentendido” con la OMS

La polémica volvió a entrar en vigencia cuando se provocó un malentendido con los dichos del director de emergencias de la OMS, Mike Ryan señalara que “una prueba de inmunidad no resolvería el problema que los gobiernos intentan resolver, y también hay serios problemas éticos al respecto”.

El error ocurrió luego que esta respuesta fuera asociada a una pregunta por el carnet covid, pero realmente fue respecto a pruebas rápidas de detección de anticuerpos para atención de pacientes”. El ministro Mañalich, por su parte, dijo que “un canal chileno editó mal lo que dijo el experto de la OMS”, y aseguró disculpar al medio, zanjando el tema.

“Es un testimonio”

El 19 de abril, a un día que comenzara la entrega de la fecha hasta entonces anunciada por el gobierno, no se habló de inmunidad, pero se reforzó en la idea que las personas que habían superado el Covid-19 ya no eran contagiantes.

“La idea del carné de inmunidad como lo llaman en otros países no es nuestra, fundamentalmente viene de España, de Italia, de Francia, de Alemania (…) Aquí queremos que este carné de alta de coronavirus sea simplemente un testimonio que acredite que la persona cumplió con el periodo de cuarentena y aislamiento”, declaró ese día el ministro en Mesa Central de Canal 13.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aclaró que “efectivamente, después de los 14 días cuando se dé alta, termine su condición de cuarentena, se le va a entregar un carné diciendo que esa persona ya no es contagiante, ya no va a contagiar”.

Nuevo cambio de fecha

Llegó el día 20 de abril, pero no trajo consigo la entrega del carnet covid. Así, el ministro Mañalich anunciaba que ésta se aplazaba una semana (cerca del 27 de ese mes). ¿La razón?, un problema informático.

En la oportunidad, el secretario de Estado entregó nuevos detalles sobre las condiciones para la entrega del documento. No sólo que pasara los 14 días (o 28 para inmunodeprimidos), sino que también tuviera el anticuerpo de Inmunoglobulina G. “Evidentemente si hay un falso-negativo en el sentido de que la persona hizo la enfermedad, pero no tiene los anticuerpos no podremos entregarle el carnet y tendremos que repetir cada 15 días en esas personas” el examen.

Debate “candente” al interior de la OMS

El balance diario del 23 de abril, también mantuvo como uno de los temas relevantes el documento. Esa mañana, el titular de Salud sostuvo una reunión con la OMS, y reconoció que la situación de los carnés de alta eran “un tema candente” al interior de ese organismo.

Esto, porque otros países habían hablado de “pasaporte de inmunidad”. Según dijo el ministro, porque “estiman que hacer una extrapolación a que la inmunidad es suficiente no les parece adecuado, les parece mucho más adecuado certificar que las personas cumplieron aislamiento, están ya de alta de su enfermedad, asimilando más el concepto de carnet de alta”, destacó.

“No hemos hablado de carné de inmunidad”

Tres días después, fue la subsecretaria Daza quien salió a entregar nuevos detalles de las diferencias entre “pasaporte de inmunidad” y el carné Covid.

“Es muy importante y quiero reiterar, que no hemos hablado de un carné de inmunidad, y quiero decir que la OMS cuando habla de sus cuestionamientos, se refiere, precisamente al carné de inmunidad”.

La misma jornada, y en conversación con CNN, el Presidente Sebastián Piñera justificó el carné Covid, al señalar que era importante puesto que “nos permite acelerar el proceso de volver, no a la normalidad antigua a la cual no vamos a volver por muchos años”, agregó.

Así, se refirió a la polémica por el término inmunidad, planteando que “este test no da una garantía absoluta de inmunidad, sin embargo, y esto lo hemos conversado con científicos del mundo entero, algunos test, porque aquí no es cualquier test, el Ministerio de Salud acreditó los que son confiables, señalan una altísima probabilidad -no certeza absoluta- de que una persona tiene anticuerpos, que lo más probable es que tuvo la enfermedad, que la superó, que ya tiene muy poca probabilidad de contagiarse y que tiene muy poca probabilidad de contagiar a otros”.

Tres meses

Un día después de las declaraciones del Mandatario, el ministro Mañalich volvió a defender el carnet, pero hizo una rectificación respecto al periodo en que inicialmente se había hablado para la inmunidad de alguien que superó la enfermedad, pasando de un año a tres meses.

“Nosotros no somos partidarios de entregarle al carné Covid una prueba, una certificación de inmunidad segura, porque no están los elementos de juicio para garantizar eso”, destacó.

Lo que reiteró, es que una vez hecho el examen de Inmonoglubina G, “la probabilidad que esa persona se enferme de nuevo o enferme a otros se transforma en algo muy remoto. ¿Cuánto tiempo?, un mínimo de tres meses”.

Por eso, y antes del anuncio de la suspensión de la entrega, y hace exactamente una semana, el anuncio realizado desde Viña del Mar fue que el carné tendría esa vigencia: tres meses. Aunque eso, también tendrá que esperar.

