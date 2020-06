“Latam se ha apropiado indebidamente de los dineros de los consumidores”

Entre restituciones e indemnizaciones, Conadecus exige a Latam más de 463 millones de dólares a cerca de dos millones de usuarios.

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, acusó que Latam Airlines ha vulnerado los derechos de los clientes y se “apropió indebidamente” de sus dineros con sus medidas de suspensión de vuelos por la pandemia de coronavirus.

Calderón conversó con Cooperativa sobre la demanda colectiva que presentó en Chile contra la aerolínea por “haber incurrido en graves y múltiples infracciones a los deberes que le impone la Ley de Protección al Consumidor”, mediante la que exigen, entre restituciones e indemnizaciones, 367.000 millones de pesos (más de 463 millones de dólares) en beneficio de unos dos millones de pasajeros que ya tenían pasajes comprados y programados antes del Covid-19.

“Lan ha vulnerado de forma sostenida durante todo este último tiempo los derechos de los consumidores: entendemos que hay una pandemia, pero Lan suspendió unilateralmente los vuelos y no dio oportunidad a las personas para poder reprogramarlos según sus necesidades, sino que impuso que en los vuelos que no se utilizaran de aquí al 31 de diciembre, con una incertidumbre completa, no devolverá los dineros”, comenzó.

“Segundo -acusó-, no tiene ninguna intención de hacer devolución ante la solicitud de los consumidores (…) y cuando ha accedido, ha hecho descuentos sin justificación y entrega en forma parcial en algunos casos, pero muy excepcionales y bajo ciertos requisitos y condiciones. Ha vulnerado todos los derechos de los consumidores y creemos que además les ha producido un daño moral a las personas, hablamos de aproximadamente de más de 2 millones pasajes que estaban reservados”.

Respecto al proceso de reorganización financiera que anunció Latam, al acogerse al Capítulo 11 de la ley de bancarrota de EE.UU., Calderón cuestionó que “la salvación de Lan no puede ser a costa de los clientes” ya que “dentro de los acreedores a los cuales tiene deuda no están los consumidores, entonces -denunció- esto es apropiación indebida de dineros”.

“Soluciones hay, lo que pasa es que Lan no tiene la actitud de poder compensar o abrirse a posibilidades que son factibles, como -por ejemplo- no ponerle límite a la utilización reprogramación de vuelos”, apuntó, considerando que “la cantidad de afectados que estimamos cerca es de dos millones de personas, de pasajes, y el daño y monto son aproxiadamente 200 millones de dólares”, dinero que -reiteró- “Lan tiene en su bolsillo, una verdadera apropiación indebida”.

“Latam ofrece distintas alternativas”

“A la fecha, Latam no ha sido notificada de ninguna demanda civil que Conadecus haya interpuesto en su contra”, respondió un comunicado de aerolínea a la acción del grupo de consumidores.

Según la empresa, por los cierres de fronteras y restricciones de circulación ante la pandemia de Covid-19, tanto Latam -como todas las aerolíneas del mundo- “se ha visto en la obligación de suspender, cancelar y reprogramar vuelos”.

“Latam sigue comprometida con sus clientes y ha brindado mayor flexibilidad para reprogramar y cambiar pasajes”. En el caso de vuelos cancelados por Covid-19, Latam ofrece distintas alternativas”, agregó la aerolínea.