Límite a la reelección: Surgen recriminaciones contra senadores que no votaron la retroactividad

El día después de la polémica votación virtual en el Senado, donde se aprobó un límite a la reelección de autoridades, parlamentarios incluidos, surgieron varias recriminaciones contra quienes no votaron por la aplicación retroactiva de la norma.

El senador de RN Andrés Allamand dijo que “si hay algo que desprestigia a la política es la incoherencia y la letra chica. Se aprobó limitar la reelección de los parlamentarios en el Senado, pero senadores como el senador (Alejandro) Navarro o la senadora (Yasna) Provoste hicieron todo lo posible para que esta norma no se aplicara hasta el año 2037”.

“Es, en verdad, una vergüenza”, acusó.

Navarro (País Progresista) y Provoste (DC) no fueron los únicos senadores que, habiendo aprobado el límite a la reelección, no dieron sus votos a la retroactividad: también lo hicieron Carlos Bianchi (Independiente), Francisco Chahuán (RN), Guido Girardi (PPD) y Jaime Quintana (PPD), que están en su segundo período; y Pedro Araya (Independiente), Luz Ebensperger (Udi), Alvaro Elizalde (PS), Adriana Muñoz (PPD), Ximena Ordenes (Independiente), Rabindranath Quinteros (PS) y Ena von Baer (Udi), quienes se encuentran en su primer período.

Elizalde, timonel PS, explicó que no votó la retroactividad porque “estaba desconectado. No obstante, en esa votación me habría abstenido y la razón es muy simple: en lo personal, soy partidario de establecer limitaciones a reelección, pero creo que la retroactividad debe ser parcial y se debe permitir a los alcaldes y a los concejales ser candidatos”.

“Y establecida esa excepción, creo que tiene que establecerse para los otros niveles”, agregó.

Quintana pide

a Harboe

“no seguir con la pataleta”

En la polémica sesión virtual no sólo se rechazó la aplicación retroactiva de la norma, sino que tampoco se aprobó la fórmula de la Cámara Baja -aprobada en 2012- para que el período actual de senadores, diputados, alcaldes, concejales y consejeros regionales sea considerado como el primero.

Por lo tanto, no hay norma constitucional aprobada al respecto, por lo que necesariamente se debe formar una comisión mixta para que la haya.

En esta instancia parlamentaria no podrá participar el senador PPD Felipe Harboe, quien fue reemplazado de la Comisión de Constitución por el independiente Pedro Araya.

En conversación con Radio Cooperativa, Harboe atribuyó ese reemplazo a su postura favorable a la retroactividad.

“Me dolió (el reemplazo). Me lo esperaba, dado que cuando uno impulsa proyectos basados en principios y a otros no les gusta, toman represalias. Creo que eso es justamente lo que buscaba la bancada del PPD cuando me sacó, pensando que (el proyecto) iba a llegar a mixta”, aseguró el legislador.

En respuesta, el senador PPD Jaime Quintana llamó a no seguir con “la pataleta”, apuntando que “eso es torcer demasiado las cosas y el daño es para todos”.

“No puede ser que prime más las pasadas de cuenta y el interés de sacar a algunos colegas por secretaría, habiendo una definición clara: no se alcanzó el quórum para la norma de retroactividad”, remarcó.