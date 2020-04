Llaman al gobierno a fijar “renta básica de emergencia” ante pronóstico de desempleo

Este viernes el ministro de Economía Lucas Palacios reiteró la necesidad de que el país retome la actividad económica para evitar secuelas devastadoras en el área a causa de la pandemia, advirtiendo que el desempleo “llegará a las dos cifras”. Sus palabras se alinean con las emitidas por el Presidente Sebastián Piñera, quien durante una entrevista advirtió que prevé que más de un millón de chilenos queden sin empleo.

Ante este panorama, el senador socialista Carlos Montes, señaló que “hemos planteado que es necesario una renta básica de emergencia que realmente responda a necesidades de trabajadores y sectores medios”, comentó.

El ex presidente del Senado apuntó a que desde ya, el gobierno debe prepararse para el futuro, para junio por ejemplo, con un programa de inversión pública potente.

El senador también del PS Juan Pablo Letelier se sumó a las palabras de Montes. “Hoy hay que actuar, escuchar a los expertos internacionales, se necesita el ingreso mínimo mensual y no podemos o no debemos minimizar estas necesidades. No se pueden dar medidas parche transitorias menores”, concluyó.

Ingreso Familiar de Emergencia

Por su parte, la bancada de diputadas y diputados del PPD hizo un llamado al gobierno a mejorar la propuesta de Ingreso Familiar de Emergencia, con el que se busca beneficiar a trabajadores informales durante tres meses.

Con respecto a esto, el diputado Raúl Soto sostuvo que “estamos en una situación sanitaria y económica que requiere la colaboración de todos. Es el momento en que el Estado debe hacer el mayor de sus esfuerzos para proteger a los que se encuentran en una situación vulnerable”.

El parlamentario agregó que “respecto al Ingreso Familiar de Emergencia llamamos al gobierno a aumentar la cobertura de 60% a 80% de vulnerabilidad para incluir a la clase media, que sin duda alguna se ha visto perjudicada en sus ingresos familiares, y ha sido la gran olvidada en los beneficios gubernamentales que se han conocido hasta el momento. También buscamos que se incremente el monto para superar la línea de la pobreza por ingresos, a fin de asegurar condiciones de vida digna a las familias más perjudicadas”.

Por su parte, el diputado PPD Tucapel Jiménez sostuvo que “sin duda, la prioridad es la salud y el bienestar de la población. Chile tiene los recursos, bonos soberanos y la capacidad de endeudamiento. Por lo tanto, hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que beneficios como el ingreso familiar de emergencia llegue a más personas y de mejor manera”.

