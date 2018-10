“Lo que más pena me da es la reacción de mi familia al ver el video”

El cabo Raúl Quintanilla se refirió por primera vez al ataque que recibió el pasado 2 de octubre por parte de alumnos del Internado Nacional Barros Arana, cuyas imágenes dio a conocer este jueves el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

“Lo que más pena me dio fue ver la reacción que tuvo mi madre, mis papás, mi familia al ver el registro y ver con la furia con la que me atacaban los estudiantes”, detalló el efectivo de Fuerzas Especiales de Carabineros a través de un video, en el que relata, además, cómo fue la agresión.

“Cuando me pateaban, caí al piso. Traté de reincorporarme o ponerme de pie, pero la furia de los que me atacaban me lo impidió y fue en ese entonces cuando me arrebatan el casco y me dan patadas en mi cráneo, en mi cara y pierdo la consciencia”, aseguró el efectivo policial quien se encuentra con licencia médica.

Quintanilla, visiblemente emocionado, comenta que tiene una hija de cuatro meses, a la que “quiero ver crecer, ir a dejarla a la escuela, que ella me invite a los actos del Día del Carabinero”.

Por lo mismo, aseguró, el hecho provocó que pensara en su familia, “hacen que uno se aferre a la vida, a sus creencias y a los valores que uno tiene”.

Por último, el cabo segundo afirmó que saldrá adelante. “Me voy a recuperar. Voy a seguir siendo lo que elegí, voy a seguir siendo un carabinero de Fuerzas Especiales, para poder cumplir con mi juramento”.