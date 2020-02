Madre de piloto del Hércules C-130 acusa a la Fach por abandono y ocultamiento de información

La progenitora de Italo Medina aún no decide si querellarse contra la Fach y acusa que la institución la ha marginado del proceso.

La mamá de Italo Medina, comandante del Hércules C130 que cayó en el Mar de Drake, denunció negligencia de parte de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), y acusó abandono y ocultamiento de información.

En conversación exclusiva con 24 Horas, Alicia Quiñones reconoció estar “sumergida en una profunda tristeza”. En el accidente ocurrido el lunes 9 de diciembre murieron 38 personas.

“Lo conversamos una semana antes. Estuve yo acá en Santiago, estábamos en una reunión social en su casa, y en un momento me dijo ‘mamá, voy a la Antártica de nuevo’. Como algo normal, si era su trabajo, él había ido muchas veces. Nunca pensó… si él era el mejor piloto”, dijo Quiñones.

Medina destacó en un ejercicio de transporte aéreo militar de Estados Unidos dejó huella en 2019, luego que la tripulación nacional fuese la más certera en diversos ejercicios.

“Fue mi máximo orgullo. Me sentía muy orgullosa de mi hijo. El pudo abastecer en el aire desde aviones de Estados Unidos, una hazaña que ningún piloto chileno de Hércules lo había hecho. Me sentí muy orgullosa, él sabía hacer las cosas bien”, dijo Alicia Quiñones.

Con esos antecedentes, la mamá de Medina apunta a los protocolos de la Fach como la causa del accidente, y no a errores humanos.

La mamá de la víctima sostuvo que “no revisan equipaje de nadie, yo lo puedo decir porque lo viví. Incluso, la familia que fuimos a Punta Arenas, nos pesaron solamente el equipaje. No revisan qué lleva adentro. Si dicen que hay seguridad y que la Fuerza Aérea es más segura que los vuelos comerciales, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí nunca me revisaron nada”.

El citado medio destacó que en los primeros días luego de ocurrido el accidente, el fabricante hizo un llamado de mantención mundial a todas las fuerzas aéreas que tenían al Hércules C-130. “¿Quién hizo el arreglo, la mantención? ¿O lo hicieron ‘a la chilena’? ¿Dónde está el ingeniero aeronáutico que autorizó que esa reparación estuvo bien? Hay responsabilidades y son ellos los que tienen que dar la cara”, sostuvo Alicia.

Primeras querellas contra la Fach

En tanto, el fiscal Eugenio Campos informó que ya se han identificado a 12 víctimas del accidente y, en ese sentido, ya se presentaron las primeras querellas en contra de la Fuerza Aérea. Además, la institución reconoció haber entregado un audio de uno de los pasajeros del avión, en el que informa sobre un problema eléctrico.

Por otra parte, la familia de Italo Medina aún no decide si querellarse contra la Fach y acusan que la institución los ha marginado del proceso.

“A mí me dejaron a un lado, porque yo no soy víctima de esta tragedia. La víctima es mi nuera, la esposa de mi hijo. A mí la Fuerza Aérea no me dio ninguna contención”, sostuvo.

Finalmente, Alicia Quiñones señaló que “mi hijo pertenece al mar, se desintegró en el mar, y no creo que lo puedan encontrar porque está en lo más profundo del mar de Drake. Han pasado casi dos meses ya. Yo, para buscar un poco de consuelo, he ido dos veces al mar a dejarle flores a mi hijo, porque donde vaya y exista un mar va a haber alguna célula de mi hijo”.