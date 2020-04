Mañalich descartó “quitada de piso” del gobierno

El titular de Salud recalcó que “no tengo problema en hablar directo y en hablar con lo que yo estimo que es la verdad”. Esto tras los cuestionamientos surgidos, incluso en el oficialismo, por sus palabras sobre la prensa.

Tras la ola de críticas surgidas por su cuestionamiento público a la prensa, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, reiteró este martes no tener ambiciones de ser parlamentario o de aparecer en las encuestas, descartando además una “quitada de piso” del gobierno por sus últimas declaraciones.

Es que en el oficialismo no cayeron bien los últimos dichos del secretario de Estado, quien el domingo en el programa “Mesa Central” de Canal 13 señaló que “el trabajo de la prensa es ese, vender cosas en base a inventar mentiras”.

Esto al ser consultado respecto a los dichos del embajador de China en Chile, Xu Bu, respecto a la llegada de ventiladores mecánicos provenientes de ese país.

“Hablo lo que quiero”

“Quiero recordar una vez más que yo no tengo ninguna ambición ni de aparecer bien en las encuestas, ni de llegar a ser parlamentario, ni nada que se le parezca. En ese contexto, no tengo problema en hablar directo y en hablar con lo que yo estimo que es la verdad”, recalcó Mañalich ayer.

“No hay quitada de piso”

En ese sentido, manifestó que “en relación a los desmentidos que usted hace alusión acabamos de tener una reunión prolongadísima en la que participaron el Presidente de la República (Sebastián Piñera) y la ministra vocera (de Gobierno, Karla Rubilar), y por lo menos en esta reunión, yo no fui informado de ninguna contradicción o llamado a la corrección o quitada de piso, como dice alguien en un titular de un diario hoy (por ayer)”, sostuvo. Y agregó que “hasta el momento, tengo que reconocerlo no he sido informado de tal hecho”.

Respecto a la situación de los ventiladores mecánicos en el país, Mañalich indicó que “es efectivo que el número de respiradores se ha ido rectificando, siempre hacia más, nunca hacia menos”.

Ventiladores mecánicos

Con ello, indicó que “cada vez que disponemos de más respiradores, de más máquinas de anestesia convertidas en respiradores, es por eso que a pesar del uso incluso no en coronavirus, en pacientes de otro tipo, que ha aumentado de ventiladores mecánicos, tenemos un stock más que suficiente para atender y garantizar que toda persona en Chile que lo necesite va a tener un ventilador mecánico si así lo requieren”.

521 respiradores libres

Durante el balance diario sobre la situación del coronavirus en Chile, el secretario de Estado informó que existe un total de 521 respiradores libres, “para ser trasladados o ya dispuestos en algunas regiones con mayor incidencia de casos. Y tenemos 392 pacientes con un respirador en una unidad de tratamiento intensivo”.

Respecto a los ventiladores que vendrán desde China, el titular del Minsal se limitó a comentar que “hemos rectificado hacia más y nos mantenemos en el predicamento de no señalar con detalle de dónde vienen, por dónde vienen, etc., porque nuestra estrategia así lo hace prudente y conveniente”.

