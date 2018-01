Mariana Aylwin renuncia a la DC junto a otros 30 militantes cercanos a “Progresismo con Progreso”

“La Nueva Mayoría dejó de ser una alianza de centro izquierda al estar bajo una

clara hegemonía de una izquierda refundacional”, argumentan a través de la misiva.

Este viernes la ex ministra Mariana Aylwin oficializó su renuncia a la Democracia Cristiana junto a otros 30 militantes cercanos al grupo “Progresismo con Progreso”.

A través de una carta enviada a la mesa nacional de la DC, informaron que “con mucho pesar hemos decidido renunciar a nuestra condición de militantes del PDC, lo que hemos sido por muchos años o décadas”.

“Nos mueve el haber llegado a la dolorosa conclusión que la Democracia Cristiana ha tomado un rumbo que -a nuestro juicio- se aleja de una visión propia de la sociedad, desdibujando su identidad. La Nueva Mayoría dejó de ser una alianza de centro izquierda al estar bajo una clara hegemonía de una izquierda refundacional”, explica la misiva.

Entre quienes firmaron el escrito y junto a Mariana también renunciaron a la colectividad se encuentran el ex subsecretario Clemente Pérez, el ex ministro Hugo Lavados y el ex superintendente Alvaro Clarke.

Cabe mencionar también que cuya decisión se enmarca en las tensiones con el partido por su decisión de no respaldar a Alejandro Guillier en segunda vuelta.

“La forma en que el partido abordó esa decisión, la falta de apoyo y las diferencias internas respecto de nuestra misión, hicieron que este esfuerzo se frustrara y sobreviniera una actitud revanchista de quienes -minoritariamente- rechazaron esa decisión. Más aún, después de una manifestación de independencia en la primera vuelta, se insistió en más de lo mismo, apoyando nuevamente y sin condiciones, la candidatura continuista de la NM”, aseguran en la carta.