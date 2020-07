Mario Desbordes tras aprobar retiro del 10%: “Esto no es contra el gobierno o el gabinete”

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, defendió al comité político del gobierno, luego que se aprobara en la Cámara de Diputados el proyecto de retiro del 10% de las AFP.

Desbordes que votó a favor, explicó que era “la última opción” y que pese a valorar las medidas del gobierno, habían personas que no cumplían con los requisitos para acceder esos beneficios.

“Es lamentable llegar a esto, le hemos pedido perdón a mucha gente, entendemos que el fisco ha hecho el máximo esfuerzo (…) Para muchas personas no es una mala opción, sino la única opción”, sostuvo.

Respecto a las críticas al gobierno y al comité político de La Moneda, Desbordes destacó que diputados de los distintos comités de Chile Vamos votaron a favor de la medida, por lo que no había una intención de dañar al Ejecutivo.

“Esto no es contra el gobierno, no es contra el gabinete, no es contra los ministros (…) Lo ideal es seguir trabajando con este comité político, aquí no hay falta de conducción, la conducción se nota en lo que viene de aquí en adelante”, expresó.

Desbordes agregó que como RN no han pedido un cambio de gabinete y que quizás el gobierno se equivocó al plantear este debate como una enfrentamiento entre izquierdas y derechas.

“Culpar al comité político es un error. Un error que quizás cometió el gobierno al inicio, este no era un proyecto de derechas o izquierdas”, agregó.

Finalmente hizo un llamado para que Chile Vamos y La Moneda se concentren en trabajar en la reactivación del país, tras la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus.

“Espero que no se transforme en una derrota del gobierno y además, espero que a contar de mañana nos concentremos, la coalición, el gobierno y el gabinete en iniciar la reactivación de nuestro país, incluso el retiro de fondos va a ser combustible”, concluyó.