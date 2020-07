Martín Pradenas reaparece en un video reiterando su inocencia por muerte de Antonia Barra

Mañana será formalizado por cinco hechos distintos que afectaron a cinco víctimas distintas, los cuales dan cuenta de agresiones sexuales que habrían sido proferidas por el imputado desde el 2010 al 2019.

En un video publicado en Youtube, Martín Pradenas, acusado de haber violado a la joven Antonia Barra en septiembre de 2019, realizó sus descargos respecto al proceso judicial que se ha llevado a cabo y las situaciones que ha vivido en el último tiempo.

La formalización se llevará a cabo mañana, donde será imputado por cinco hechos distintos que afectaron a cinco víctimas distintas, los cuales dan cuenta de agresiones sexuales que habrían sido proferidas por el imputado desde el 2010 al 2019.

“Yo y mi familia hemos guardado silencio por lo delicado de la situación. Se cumplen lo plazos legales donde nosotros podemos salir y desmentir algunas cosas que se han dicho con respecto este caso”, indicó.

“Nosotros estamos demostrando con pruebas y hechos fehacientes de que las cosas no son como se están diciendo. Se ha manipulado información, se ha mentido deliberadamente”, agregó.

Respecto al caso de Antonia Barra, quien se suicidó casi un mes después de la presunta violación, Pradenas reafirmó su inocencia, indicando que la relación que ambos tuvieron esa madrugada fue consentida.

“Yo sigo manteniendo que soy inocente, y no porque se me haya hecho un juicio público o porque se me haya manejado la información para hacerme ver culpable, significa que lo soy”, expresó.

“Me parece algo lamentable, que la gente se preste para mentir, que se hablen cosas horribles de mis papás, de mí, cosas que no han pasado, que no he hecho. Creo que es con mala intención, con el afán de hacer daño y perjudicar”, continuó.

Pradenas, de 28 años, se mostró crítico respecto a lo que considera “campañas irresponsables”, que han efectuado personas en redes sociales.

“Ha sido fuerte ver en televisión, en diarios, redes sociales, como se utiliza mi nombre, el de mi familia, mis fotos, datos personales. Todo esto es una irresponsabilidad tremenda, porque se quita el derecho de la presunción de inocencia. Yo no puedo ser juzgado como culpable hasta que un juez lo dictamine. Se me ha quitado en innumerables ocasiones y medios”, añadió.

Una de las pruebas más importantes que actualmente posee la Fiscalía es un video que muestra a Pradenas y Antonia Barra en las afueras de una residencia en Pucón, donde presuntamente ocurrieron los hechos.

“Ese video que mostró en televisión, es un video que fue sacado de contexto y editado. Es un video que dura 15 segundos que en verdad duraba 15 minutos. Sacaron la parte que más me deja en una mala posición y no mostraron todo lo otro de cómo sucedieron los hechos”, se defiende.

“(Es una relación) 100% consentida, en cualquier momento ella podría haber dicho, ‘no, sabes que no quiero ir hacia allá’ y yo en ningún momento la habría forzado. Se ve en el video que ella sí tiene decisión de hacer las cosas, que yo no la estoy forzando a hacer algo”, agrega.

Pese a ello, Pradenas sostuvo que acatará las medidas cautelares que se le indiquen cuando sea formalizado. “Jamás me he escondido ni saltar ningún proceso de esta investigación. Si hay medidas cautelares van a ser acogidas y vamos a cumplirlas. Creemos que la justicia va a ver con ambas partes y la evidencia correspondiente. Las medidas van a ir en la medida que esto se vaya resolviendo bien”, concluyó.

Fiscal

En este contexto, el fiscal Miguel Rojas explicó que “el caso que afectó a Antonia Barra se originó y se denunció luego de su lamentable fallecimiento, pero sí entendemos que a pesar de esta lamentable consecuencia el caso de Antonia permitió vislumbrar una serie de atentados y agresiones sexuales que fueron propiciados por el mismo imputado a otras víctimas”.

Esto “nos han permitido llevar a cabo adelante esta investigación, contando con esas víctimas, y también nos ha dado fuerza para poder recopilar una serie de antecedentes que nos permiten ratificar que cada uno de esos hechos han sucedido a juicio del Ministerio Público”, aseguró el persecutor.