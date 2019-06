Masiva convocatoria tuvo la marcha del orgullo LGBTI

En el día en que se cumplieron 50 años de los disturbios en el bar Stonbewall de Nueva York, donde grupos de homosexuales se enfrentaron con la policía para acabar con la persecución en su contra y marcando en gran parte el inicio del movimiento por los derechos LGBTI, ayer se celebró en Santiago y en otras ciudades del país, una nueva edición de la Marcha por el Orgullo LGBTI y que además, coincidió con los 28 años del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, Movilh.

Tras los discursos de los organizadores, de autoridades y la aplicación de más de mil test gratuitos de VIH en la Plaza Italia de Santiago, el Movilh cifró en “100 mil asistentes. Estamos felices por esta gran convocatoria. Somos más quien creemos en la igualdad”.

En la ocasión, el Movilh llamó a cesar con la violencia que afecta a las personas lesbianas, gays, bi, trans e intesex (LGBTI), la cual incrementó un 44% en el último año, de acuerdo al XVII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Genero. “Las golpizas y ataques aumentaron un alarmante 1.500% y los asesinatos un 50%. Los atropellos son extremos. Sabemos de 44 víctimas fatales, desde el 2002, fecha cuando comenzamos a elaborar nuestro informe de DDHH”, sostuvo el dirigente histórico del Movilh Rolando Jiménez, citado por Publimetro.

“Por todo exigimos una institucionalidad antidiscriminatoria y una reforma a la Ley Zamudio, en tanto esta ley de nada ha servido desde el punto de vista punitivo y no indemniza a las víctimas”, añadió. En tanto la vocera del Movilh. Daniela Andrade, apuntó que “a esta vulnerabilidad se suma la desigualdad legal que afecta principalmente a las familias homoparentales. El Congreso Nacional ha sido puro discurso, pues pese a que el matrimonio igualitario y la adopción cuentan con respaldo mayoritario, eso no se ha traducido en votaciones. La clase política ha sido indiferente frente a esta realidad y no cumple compromisos internacionales, ni promesas”.

En tal sentido, el presidente de la Fundación Iguales, Juan Enriqe Pi agregó que «es urgente que el Senado ponga en tabla el proyecto de ley de matrimonio igualitario, que tiene mayoría en ambas Cámaras y mayoría en la ciudadanía. Las familias de Chile no pueden seguir esperando». En ese sentido, el Movilh demandó internacionalmente al Estado, que se comprometió ante la Comisión Interamericana de DDHH /INDH) a aprobar el matrimonio y la adopción homoparental, lo cual aún no ocurre.