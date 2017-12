Mineduc comenzó a comunicar resultados a puntajes de la PSU

Si bien el Consejo de Rectores (Cruch) había decidido no notificar a los alumnos que obtuvieron puntajes nacionales en la última Prueba de Selección Universitaria (PSU) sino hasta después que se publicaran los resultados, fijados para hoy desde las 8 horas, los jóvenes comenzaron a ser llamados días antes por el Ministerio de Educación.

La medida había sido solicitada por las universidades regionales para evitar “ofertones” de planteles privados, que ofrecían becas a los estudiantes de puntajes destacados, según la información que fue publicada por el diario La Tercera.

Pese a este “embargo” de los resultados, diversos casos han sido conocidos en los medios de comunicación. Por ejemplo, Cooperativa supo del caso de Victoria Herrera, quien es alumna del American British School, en la comuna de La Florida.

“Me llamaron el viernes 22, en la tarde, como a las ocho. Yo había ido a ver una obra de teatro con mi mamá y mi familia en general y me llaman. (…) Me dicen: ‘te estoy llamando desde el Mineduc, te llamo para informar que eres puntaje nacional’. A mí, de la emoción, se me salió un grito en medio de la obra”, narró la joven, que quiere estudiar Derecho.

“Le pregunté que en qué ramo era, pero me dijo que no me podían decir, que me iba a enterar el martes (hoy), para coordinar todo con la Presidenta (Michelle Bachelet)”, para realizar el tradicional desayuno con ella y otros puntajes máximos.

En tanto, a David Isla otro de los Puntajes Nacionales en la PSU 2017 le avisaron el viernes de su logro. “Al principio no creí y le corté al caballero. Después no quería contestar, pero al final contesté, me llegó un correo y después tuvieron que confirmar todo”, comentó el joven oriundo de la nueva Región de Ñuble.

“Había una noticia de que a los puntajes nacionales no los iban a llamar y a la gente que le conté todos me decían que era mentira”, remarcó, consignando que a través de un grupo de Facebook subieron una publicación de su colegio felicitándolo, algo que tampoco creyó. “Muchos me dijeron que estaban trolleando”, dijo.

Piden modificaciones

Desde la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), esperan que se analicen los resultados para finalmente hacer las modificaciones pertinentes en lo que es, a su criterio, una prueba “segregadora”.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (Feuc), Josefina Canales, sostuvo que “nosotros esperamos que a los resultados de esta prueba, que ya es un año más, se puedan hacer un análisis y una reflexión sobre qué está pasando hoy día con esta prueba”, dijo.

La PSU, recordó, “ha sido bastante bullada en los últimos meses, en cuanto al diagnóstico que tenemos, que se va a una comisión evaluadora por parte del Cruch, porque, por lo menos como Confech, no solamente los estudiantes, sino distintos estamentos, hemos visto que esta prueba sigue siendo segregadora”, apuntó.

La prueba “evalúa solamente un cierto currículo y el otro no, por lo tanto, está dando oportunidades a ciertas personas y les está dando el privilegio de estudiar en la universidad, siendo que no debería ser así, debería ser un espacio para todos y todas”, criticó Canales.

“Creo que lo que nos van a demostrar los puntajes de mañana es que esta prueba sigue siendo segregadora, sigue siendo privilegiada y que, una vez más, seguimos con este proceso de admisión que no es inclusivo ni igualitario para nadie”, concluyó la dirigente estudiantil.