Ministerios de Salud y de Defensa anunciaron plan de apoyo por crisis en hospitales públicos

En el caso de Punta Arenas, se dispondrá de camas del Hospital de las Fuerzas Armadas “Cirujano Guzmán”.

El Ministerio de Salud presentó un plan de apoyo junto al Ministerio de Defensa que consiste en que las Fuerzas Armadas prestarán asistencia en la red pública de salud tras la crisis en los hospitales San José y Félix Bulnes.

La iniciativa buscará reforzar la asistencia en los hospitales públicos debido al colapso del Hospital San José y la implementación de la campaña de invierno, donde las atenciones se incrementan.

El Ejército dispondrá de cinco camas básicas de adulto, tres camas básicas pediátricas y ocho camas de pacientes críticos en el Hospital Militar de Santiago.

En tanto, la Armada pondrá en disposición camas en los hospitales navales de Viña del Mar, Talcahuano y de Punta Arenas, mientras que la Fuerza Aérea tendrá dos camas crítico adulto, dos camas UTI de neonatología en el Hospital Fach de Santiago y el refuerzo del transporte aéreo de pacientes graves.

“Tendremos ya este miércoles a toda marcha la disposición de los módulos que servirán para atender emergencias a los enfermos en el Hospital Félix Bulnes y San José. Estos módulos comprenden pabellones de atención médica, dispondrán de zona de hospitalización y atención ambulatoria”, afirmó el ministro de Defensa, Alberto Espina.

Se trata de un total de 22 camas críticas y 21 camas básicas, además de dos Puestos de Avanzada Médica de Especialidades (Pame) que estarán disponibles en el Hospital Félix Bulnes.

El ministro de Salud, Emilio Santelices, afirmó en los próximos días se va anunciar en qué comuna se va a instalar el nuevo hospital para la zona norte de Santiago, que contará con más de 300 camas.

En tanto, desde el miércoles se instalarán en el Hospital San José dos módulos del Ejército con capacidad para hospitalizar a 20 pacientes.

Hospital San José continúa en paro

Los funcionarios de la urgencia del hospital más importante para la zona norte de la capital continúan con la movilización.

El vocero de los trabajadores, Mauricio Navarro, acusó improvisación de las autoridades ante la crisis “según nosotros no se está enfrentando con seriedad este tema y no sabemos que el hospital de campaña no viene con un escenario institucionales, parece que eso va a ser provisto nuevamente por el Hospital San José”.

“A nosotros nos falta una cantidad de maquinaria, que no sé cómo vamos a solventar eso, tenemos una deuda actual de 14 mil millones de pesos”, agregó.