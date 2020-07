Ministro Briones acusa a la oposición de no respetar acuerdos al instalar tema del retiro de fondos pensiones

A sus palabras se sumaron representantes del mundo de la economía que advierten sobre un enorme impacto fiscal, en caso de que este proyecto sea aprobado.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, volvió a rechazar la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar el proyecto de retiro del 10% de fondos de las AFP, acusando además a la oposición de pasar a llevar el acuerdo constitucional de noviembre, al promover la reforma.

En entrevista con CHV Noticias, Briones manifestó que “hay una cosa muy importante que quiero señalar: en noviembre del año pasado, en nuestro país hubo un acuerdo constitucional, una hoja de ruta precisamente para definir si los chilenos y chilenas querían ir por una nueva Constitución y qué cosas iban a estar incluidas en ella”.

“La verdad es que nos parece que la oposición, al instalar un tema de garantías sociales y sistemas previsionales a través de cambios en la Constitución, de alguna manera lo que está haciendo es violar ese acuerdo, romper ese acuerdo, no respetar ese acuerdo que fue definido por los principales partidos políticos”, planteó.

En esa línea, sostuvo que “la vía de una reforma constitucional para diseñar políticas públicas, sin especificar además desde dónde se van a pagar esos fondos una vez que esos retiros hayan sido efectuados, nos parece que es romper una sana forma de hacer política pública, que se ha respetado en el pasado”.

Briones también afirmó que la iniciativa pasa a llevar el acuerdo de junio, en que el oficialismo y la oposición concordaron un marco de gasto fiscal de 12 mil millones durante los próximos dos años para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. En ese sentido citó una carta que economistas enviaron a El Mercurio, en la que se indicaba que la reposición, por el Estado, de los fondos retirados, elevaría sustancialmente lo definido hace un mes.

Defensa en bloque

En una carta publicada ayer en El Mercurio, los economistas José de Gregorio, Sebastián Edwards, Claudia Martínez, Andrea Repetto y Rodrigo Valdés advirtieron el “enorme” impacto fiscal que podría implicar el Fondo Colectivo Solidario, cuya creación mandata la reforma para “financiar, bajo criterio de progresividad, complementos de pensiones producto de los montos retirados”, y que estará compuesto “con aportes de los empleadores y del Estado”.

“Bajo ciertas condiciones que estimamos altamente probables, el llamado Fondo Solidario para la reposición de las pensiones podría resultar en un aumento de la deuda pública (contingente) de hasta 18 mil millones de dólares. Esta es una cantidad enorme, que por sí sola excede el monto del reciente ‘acuerdo fiscal por la pandemia’”, del cual ellos fueron parte de sus impulsores, expusieron.

“Absurdo y patético”

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz reaccionó con molestia ante las palabras del ministro de Hacienda, las que calificó de “patéticas”.

“El planteamiento del ministro Briones, argumentando que la oposición estaría desconociendo el acuerdo constitucional de noviembre pasado, al votar favorablemente el proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones, es francamente patético”, reflexionó el ex canciller, añadiendo que “con esa lógica, los parlamentarios de la Udi y Renovación Nacional, que votaron favorablemente el proyecto, serían parte de este quiebre del acuerdo constitucional. Eso no se sostiene y más bien parece un guión salido de La Moneda para intentar una vez más de erosionar la idea de realizar el plebiscito del 25 de octubre, tal cual está contemplado, para votar si Chile quiere o no una nueva Constitución”.

En esa línea, insistió en que los problemas que se han presentado en Chile Vamos se debe a la forma de actuar del Ejecutivo en medio de la pandemia. “Aquí el único quiebre que ha habido es respecto a salir en ayuda directa de la ciudadanía, y eso ha sido por la tozudez del gobierno, de no escuchar distintas propuestas de la oposición para llegar con transferencias directas y contundentes a los sectores más vulnerables”, acotó.

Finalmente, el timonel del PPD reiteró las críticas a las medidas del gobierno de entregar cajas de ayuda: “Ahora vuelve a insistir con las cajas de alimentos, en vez de depositar directamente plata en las cuentas RUT de la gente. El gobierno ha optado por el cuentagotas y la gente por el retiro del 10% de sus fondos de pensiones”, remarcó.