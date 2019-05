Ministro de Defensa rechazó “denuncias al voleo” contra las Fuerzas Armadas

En una “cuenta pública participativa” de la cartera, Alberto Espina se refirió a las irregularidades en instituciones castrenses.

Este jueves se realizó la cuenta pública participativa 2018 del Ministerio de Defensa donde el titular de la cartera se refirió a las irregularidades en las Fuerzas Armadas, particularmente en el Ejército, y también de los proyectos que se tramitan en el Congreso, como por ejemplo, el de financiamiento de las capacidades estratégicas y de gastos reservados.

En esa línea, el ministro Alberto Espina aseguró que “hay denuncias que se están investigando respecto a lo cual no me puedo pronunciar porque es parte de los tribunales de justicia. Pero hay otros casos en que se hacen denuncias, que nunca llegan a los tribunales, que son denuncias que se hacen al voleo y que no se prueban”.

Según el ministro de Defensa, “hay denuncias que se han hecho, que yo he leído en la prensa, que dicen relación con imputar que hay recursos que se han extraído que no es efectivo, se nombró en una oportunidad que habían varios millones de dólares en doble facturaciones que resulta que no fue así y otras de esa naturaleza. Nosotros queremos que todo lo que es irregular se investigue, pero pedimos responsabilidad”.

En la actividad, Espina también fue consultado por la participación de los hijos del Presidente Sebastián Piñera en el viaje a China y el uso del avión de la Fuerza Aérea, aunque aseguró que es un tema al que no se va a referir.