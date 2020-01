Ministro de Hacienda reprendió al mundo empresarial y pidió “una mirada de futuro”

En su debut ante los empresarios en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2020 y en medio de la crisis social, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, realizó una extensa exposición de casi una hora, en la que abordó los principales desafíos del país, las labores que ha tenido que enfrentar en su cartera e, incluso, reprendió a los asistentes por las prácticas que han hecho caer la confianza en el mundo empresarial chileno desde antes del 18 de octubre.

Así, después de exponer los efectos fiscales y de crecimiento que ha significado la crisis, Briones aseguró que “el principal problema que tenemos hoy día es la pérdida de confianza en nuestras instituciones más básicas. En ese contexto, la empresa es una institución que ha perdido grados enormes de confianza”.

“Hay un 7% de confianza en la empresa y eso es un problema”, dijo al público presente en Casa Piedra.

“Lo interesante es que este problema no es del 18 de octubre, la verdad que las distintas encuestas que conocemos muestran que ya desde hace varios años esto venía produciéndose”.

En ese sentido, el economista manifestó que “un primer llamado de atención es qué es lo que ustedes han hecho para frenar esa caída, porque lo cierto es que acá la confianza ha sido sometida a una baja importante producto de una serie de eventos”.

“No quiero dar la lista fácil y corta que reduce todo a una causa, pero estamos todos conscientes que ha habido acá casos emblemáticos de colusión, muy mediáticos, que dañan la confianza, pero también una serie de otras prácticas anti competitivas, mucho más soterradas, mucho más pequeñas, del día a día, que también van generando este sentimiento de ofuscamiento respecto de las empresas”, declaró frente a importantes empresarios y representantes gremiales.

Pago de proveedores

Y continuó: “Para qué decir respecto del pago de proveedores, algo que venimos debatiendo y que lo encuentro increíble: que el Estado haya tenido que hacer una ley para coordinarlos a ustedes y ponerlos de acuerdo en algo que debiera ser tan elemental que es cómo yo trato a mis proveedores, que al final del día son empresarios igual que yo”.

“No hablemos de los contratos incomparables y con letra chica. O las trabas absurdas para cambiarse de servicios, algo que también ha tenido que ser abordado por el Ejecutivo”. Asimismo, nombró casos tributarios que han afectado la confianza, como el financiamiento de la política.

“A mí no me deja de impresionar que hasta el día de hoy se plantee por algunos que la forma de atacar la violencia es sencillamente abrir la billetera fiscal, como si abriéndola mágicamente la violencia se aplacara. Me parece que este es un error intelectual básico, lo he dicho varias veces y no ha caído muy bien a quienes se lo he dicho, pero no me importa, porque creo que es importante remarcar este error”.

Defender la economía de mercado

“Todo esto es un cóctel tremendamente explosivo y creo que todos estamos conscientes de aquello. Para quienes creemos en una economía de mercado, para quienes la defendemos, es fundamental defenderla con claridad, siempre, de todos los actos que erosionan su legitimidad y la confianza”, enfatizó el ministro.

Así, tras recalcar que el mercado profundo reposa en la confianza, el titular de Hacienda analizó que “lo concreto con el mercado, y creo que es lo que nos está pasando hoy día post 18 de octubre, es que se deslegitima cuando es percibido como un juego injusto de cartas marcadas o que favorece a un determinado grupo. En definitiva, cuando es percibido como una fuente de privilegios”.

Acto seguido, Briones le dijo a sus oyentes: “Ustedes tienen que tomar acciones decididas para que nunca más esté en tela de juicio la legitimidad del mercado y que no cunda esta sensación de abusos”.

Y agregó: “Acá no hay que reinventar la rueda, hay que volver a leer a Adam Smith. Todo está ahí”.

Diversificar la elite

Otro de los puntos abordados por Briones respecto a la visión de la ciudadanía respecto a los empresarios y personas más adineradas del país, fue el de la elite chilena.

En ese sentido, dijo que “el llamado también acá es a diversificar nuestra elite”.

“Yo creo que nuestra elite ha ido cambiando y eso es una buena noticia, se ha ido diversificando, pero sigue siendo monolítica en muchos aspectos y percibida como tal. La elite tiene que estar sometida a las mismas necesidades de competencia”, opinó.

Algunos creen, buenistamente, que acá hay que eliminar la elite haciendo una innovación en nuestra historia de la humanidad. Siempre ha existido la elite y siempre va a existir. La necesitamos. Entonces lo que se plantea acá no es abolir la elite ni reemplazarla, sino que tener una elite más competitiva, más abierta, más diversa y creo que todos tenemos una responsabilidad en aquello y ustedes como empresarios, por supuesto”, dijo.

El llamado a

mirar a futuro

El mensaje que repitió constantemente Briones durante su exposición fue el de “mirar a futuro” y utilizó la metáfora de que “los árboles nos impiden ver el bosque, no nos permiten tener la mirada de futuro”.

Por ello, “quisiera yo invitaros a levantar la mirada, que es lo que uno espera de los líderes, que levanten la vista, que salgan del atolondramiento y que puedan mirar más allá, con altura de miras y ética de responsabilidad”.

Emol