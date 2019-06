Ministro Mañalich califica de “ignorantes” a quienes piden más financiamiento para Ley del Cáncer

Un nuevo capítulo de la controversia por el financiamiento a la Ley Nacional del Cáncer, actualmente tramitándose en la Comisión de Hacienda del Senado, se escribió ayer, luego que el recién asumido ministro de Salud, Jaime Mañalich, catalogara como “ignorantes” a los parlamentarios de oposición que piden más financiamiento para la implementación de la iniciativa, informó Bio Bío Chile.

En diálogo con radio Pauta, el titular de Salud insistió en que la forma en que se definen los recursos para estas iniciativas es mediante la Ley de Presupuestos que se vota anualmente.

Lo anterior, luego que parlamentarios de oposición emplazaran públicamente al gobierno para que comprometa más recursos para la materia.

En ese contexto, el ministro de Salud salió a enfrentar las críticas indicando que el financiamiento que actualmente tiene el proyecto le parece “adecuado para su formulación concreta”. Asimismo, apuntó contra quienes piden más recursos indicando que “algunos han asumido que la ley necesita un financiamiento específico, más grande, pero nadie ha podido decir técnicamente que ‘esto es lo que se necesita y estos son los motivos’”.

En esa línea, Mañalich manifestó que quienes emplazan al Ejecutivo por más dinero para la Ley del Cáncer hacen una “declaración al papel y al diario”, agregando que al preguntarles por fórmulas para obtenerlos le responden “en realidad no sabemos”.

Además, el ex gerente general de Clínica Las Condes afirmó que esta es una “posición política muy débil tratar de hacer una bandera de que ‘este es mi proyecto y ahora quiero posicionarme diciendo que no tiene financiamiento’. Es una posición egoísta”.

El secretario de Estado fue más allá al ser consultado si los parlamentarios de oposición estaban mintiendo.

“No están mintiendo, son ignorantes que es peor, los múltiples que dicen que se necesita más financiamiento. No saben de qué están hablando, no han leído el proyecto. Pero ellos sí saben, sobre todo los legisladores, que los proyectos de ley tienen que tener el financiamiento que les da adicionalmente la ley de presupuesto cada año. Entonces uno dice, es responsabilidad política para los gobiernos que vienen después”, aseveró.

Senadores

Las incendiarias declaraciones del recién asumido ministro de Salud causaron rechazo transversal en la oposición e inclusive, hay senadores que amenazaron con marginarlo de la Comisión de Salud.

El presidente de la Comisión de Salud, el senador socialista Rabindranath Quinteros, cuestionó la actitud y las expresiones del secretario de Estado indicando que “con esa actitud, la verdad de las cosas es que no vale la pena dialogar con él. Estamos pensando seriamente en no dar el quórum cuando venga a la Comisión de Salud”.

Por su parte, la senadora DC y principal impulsora de la Ley Nacional del Cáncer, Carolina Goic, repasó al secretario de Estado y lo invitó a hacer “bien su pega”. Esto, porque Mañalich manifestó más temprano que los financiamientos de todas las leyes deben discutirse cada año en la Ley de Presupuesto.

“Ministro, no se enrede con declaraciones. Haga bien su pega: artículo 24 de la Ley Ricarte Soto; financiamiento permanente, $100 mil millones anuales“, enfatizó.

Diputados

Donde también hubo críticas -y transversales- fue en la Cámara Baja. El diputado socialista e integrante de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, apuntó a una falta de voluntad para implementar los recursos de la normativa.

“No vamos a aceptar en la Comisión de Salud que una ley como la de cuidados paliativos o la del cáncer carezca de financiamiento, es un juego de ilusiones”, afirmó Castro.

Mientras, el diputado de Renovación Nacional y también integrante de la Comisión de Salud, Andrés Celis, de igual modo criticó al secretario de Estado por sus palabras.

“Esto es de verdad una burla, por lo tanto le exijo al ministro de Salud que pida disculpas“, aseveró.

En tanto, la presidenta de la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas (Achago), Piga Fernández, acusó una falta de compromiso y un incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno para financiar la Ley Nacional del Cáncer. También comentó las declaraciones del ministro, asegurando que la sorprendieron.

“No somos economistas, pero no somos ignorantes. Creo que fue una falta de respeto, me cuesta mucho entender que no hay financiamiento para una Ley de Cáncer cuando esa va a ser, el próximo año, la primera causa de muerte en nuestro país”, expresó Fernández.