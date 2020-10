Ministro Pérez y caída de joven al Mapocho: “Dudo que termine en homicidio frustrado”

El titular del Interior recalcó que la idea de remover al general director de Carabineros, Mario Rozas, para

impedir una acusación constitucional en su contra, “es un chantaje y yo en política no estoy para soportar chantajes”.

El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió nuevamente al caso del joven de 16 años que cayó hace unos días al Río Mapocho, caso por el cual es indagado un carabinero, señalando, a modo personal, que “dudo que termine en homicidio frustrado” el caso.

Consultado respecto a lo ocurrido, el titular del Interior comentó ayer en el programa Mesa Central de Canal 13 que es “un hecho lamentable, un hecho dramático, que nunca debió haber sucedido (…) la opinión relevante es la que determinen los tribunales, porque hay versiones”.

“La primera versión que dio la Fiscalía era que se había tomado por los pies al joven, tirarlo afuera, hubiera sido dramático, la segunda versión el día domingo, ante el Juzgado de Garantía, que lo había impulsado y cuando justificó la medida cautelar de prisión preventiva, decía que venían corriendo en sentido paralelo y como Carabineros vienen con su equipo y eso genera mucho peso, al empujarlo, generó la fuerza para tirarlo, pero eso lo van a determinar los tribunales”, detalló.

“Carabineros no entra a causar daño, a tirar gente (…) entra a buscar que se restablezca el orden público y en ese sentido, las investigaciones van a arrojar las responsabilidades personales, pero Carabineros va a seguir trabajando para restaurar el orden público”, sostuvo.

Con ello, Pérez expresó que “yo llamaría a todos que esperemos como termina esto, y dudo, pero esa es una opinión personal, dudo que termine en homicidio frustrado”, cargo que le imputó la Fiscalía al uniformado.

Sobre la posibilidad de que exista sesgo en esta indagatoria, apuntó que “yo espero que no haya y lo importante es que esperemos las investigaciones”. Asimismo, el ministro recordó que la Fiscalía tendrá que “probar” su acusación, recordando lo ocurrido con una investigación contra la timonel de la Udi, Jacqueline van Rysselberghe por cohecho, la cual pese a la intervención incluso del FBI, no se comprobaron las acusaciones.

En relación a sus palabras sobre fiscal Ximena Chong, de quien dijo en una conversación de la Fundación Jaime Guzmán, que “carece de objetividad, pero hay que respetarla”, el ministro ahondó en sus dichos.

“Creo que nadie tiene derecho a amenazar a nadie (…) eso yo lo creo (que tiene falta de objetividad) y es el testimonio de como ha actuado en distintas causas y las opiniones políticas que ella dice son evidentes. Pero ella es una fiscal, debemos respetarla y nadie tiene derecho a amenazarla”, reconoció.

Acusación constitucional

El jefe de gabinete valoró nuevamente la labor de Carabineros, precisando que “la evaluación de sus mandos la hace el Presidente de la República año a año (…) Yo creo que Carabineros está cumpliendo abnegadamente su labor. Yo no quiero transformar esta discusión en un general o no”, en alusión a la continuidad del general director de Carabineros, Mario Rozas.

Ante la consulta de por qué no removerlo y haber evitado la acusación constitucional en su contra, Pérez manifestó que “quien me conoce sabe que eso yo no lo voy a hacer (…) eso es un chantaje y yo en política no estoy para soportar chantajes, hay muchos hoy en el país que son chantajeados, que son amenazados y pueden sucumbir, yo por lo menos no lo voy a hacer”.

Además, Pérez consideró que “es una crítica muy audaz que nos carguen a nosotros cosas que durante 24 años antes no se hizo”.

