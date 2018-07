Monckeberg calificó de “absolutamente inviable” salario mínimo de $420 mil

El ministro del Trabajo salió al paso de la propuesta de Bárbara Figueroa, de la Cut, de aumentar el sueldo.

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg detuvo en seco la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores de aumentar el sueldo mínimo a los $420.000.

“Lo que dice Bárbara Figueroa básicamente es que esa es la línea de pobreza, y, por tanto, estableciendo el salario mínimo sobre eso, estaríamos todos sobre la línea de pobreza, y yo, ante eso, me encantaría que fuera cierto, porque significaría que con cuatro años pagando ese sueldo se acaba la pobreza, pero todos sabemos que eso no es viable, eso significaría un reajuste en términos nominales casi del 20% el primer año, 15% el segundo y 12% el tercero, créame que nadie podría estar en contra de eso, pero es absolutamente inviable”, dijo en entrevista con el programa Estado Nacional de TVN.

No puede ser un gallito de quien quiera más o quien da más, primero porque el Estado no es el que paga el salario mínimo, el Estado tiene que fijar una regla para que los privados, y particularmente las pequeñas y medianas empresas, lo paguen. Yo le decía el otro día a Bárbara Figueroa, si esto fuera tan simple como fijar un salario mínimo en $500 mil y que me obedezcan, y que todo el mundo pague el salario mínimo, lo fijo mañana, pero el punto es que cuando uno lo fija en una cantidad que las empresas no lo pagan, porque no pueden pagarlo, terminamos haciendo un daño a los trabajadores, que recurren a la informalidad o sencillamente pierden el trabajo”, sentenció.