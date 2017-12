Multan a SCA con US$18 millones por la colusión del papel higiénico

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sancionó con 20 mil Unidades Tributarias Anuales (Uta, al mes de diciembre) -unos 18,3 millones de dólares- a la empresa sueca SCA (ex Pisa) en el marco de la colusión del papel tissue, además de eximir de multas a la Compañía Manufacturera de Papeles de Chile (CMPC).

Este viernes las partes fueron notificadas de la resolución del tribunal en la que rechazó la tesis de una supuesta coacción de parte de la CMPC sobre SCA.

La sentencia del TDLC señala que ambas empresas celebraron y ejecutaron un acuerdo para asignarse cuotas de participación de mercado y fijar precios de venta de sus productos desde 2000 hasta a lo menos diciembre de 2011, afectando así al mercado nacional de la comercialización mayorista de papeles suaves o tissue en el canal de venta masivo.

“El Tribunal impuso el máximo de la multa solicitada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de SCA, esto es, de 20.000 Unidades Tributarias Anuales. Por su parte, no se acreditó que CMPC Tissue coaccionó a SCA para participar en el acuerdo, por lo que fue eximida del pago de multa de acuerdo con el programa de delación compensada dispuesto en el artículo 39 bis del D.L. N° 211”, indica el dictamen del TDLC.

Además de lo anterior, se ordenó a ambas empresas condenadas implementar un programa de cumplimiento en materia de libre competencia, el que contempla, entre otras obligaciones, la creación de un Comité de Directores encargados de nombrar el encargado de cumplimiento y la reforma de los estatutos sociales.

El economista ex integrante de la FNA y experto en libre competencia, Gonzalo Escobar, dijo que la sanción “está en la línea que uno esperaba, que (el tribunal) le aplicara a SCA la multa máxima de las 20 mil Uta, eso está acorde”.

“En el caso de la CMPC hay que tener en consideración que se aplicó el mecanismo de la delación compensada, por lo tanto al aportar los antecedentes que son verídicos de la existencia de la colusión, la Fiscalía tiene la atribución de solicitar al tribunal que en ese caso se exima de la multa a la Papelera”, añadió el experto.

Cabe recordar que, por este mismo caso, el Sernac y agrupaciones de consumidores acordaron una compensación con la CMPC en enero de 2017 en el que la empresa se comprometió a pagar 150 millones de dólares, que implica el pago de unos 7.000 pesos a cada chileno, monto que por diversos factores aún no ha sido cancelado y que se encuentra depositado en el BancoEstado.

Esto no ocurrió con SCA, ya que la empresa insistía en que había sido obligada a coludirse por CMPC, tesis que desestimó la TDLC.

Por ello, el abogado de Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Andrés Parra, dijo que con esto se abrió la puerta para una compensación de parte de la empresa sueca.

“Esto es una muy buena señal en relación al juicio que nosotros llevamos en los juzgados civiles por ley del consumidor en contra de SCA que había esgrimido como defensa que no existía la sentencia, hoy día existe así que ya no tienen excusa para no comprometerse también como lo hizo CMPC a indemnizar a las personas”, indicó.

