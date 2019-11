Multan a seis isapres por irregularidades en la entrega de medicamentos Auge

La Superintendencia de Salud, en el marco de la Política Nacional de Medicamentos, entregó detalles de la Fiscalización de Entrega de Medicamentos Auge por Isapres, donde detectó irregularidades por parte de estas últimas.

Tras el proceso, calificado de “histórico” por el superintendente (s) de Salud, Patricio Fernández, se detectaron irregularidades por parte de las isapres en la entrega de estos medicamentos.

De esta manera, se sancionó a las aseguradoras por cuatro motivos, con multas que alcanzaron las 1.800 UF y donde Nueva Masvida fue la más sancionada.

La cifra total en multas superó los $230 millones. En primer lugar, las sanciones corrieron por remitir información errónea respecto a prestaciones bonificadas, así como se detectó que hubo bonos no informados. Segundo, por el incumplimiento en cuanto a la protección financiera, lo cual significó cobros mayores a los correspondientes. Además, no se cumplió la garantía de acceso, por lo cual hubo medicamentos e insumos Ges que no se entregaron por falta de stock o una entrega menor a la prescripta, o bien, estos no contenían todos los productos que se garantizan en decreto Ges.

Finalmente, las isapres no siempre cumplieron las acciones que permiten el acceso efectivo a los beneficios Ges. Así, las sanciones que se establecieron fueron las siguientes: Masvida, 1.800 UF ($50.517.630); Consalud, 1.400 UF ($39.291.490); Banmédica, 1.300 UF ($36.484.955); Colmena, 1.250 UF ($35.081.688); VidaTres, 1.250 UF ($35.081.688); y Cruz Blanca, 1.200 UF ($33.678.420).

En total, las multas ascienden 8.200 UF, equivalentes a $230.135.870.

A pesar de las sanciones, el superintendente (s) señaló que el organismo ha trabajado con las aseguradoras para “que realicen todas las gestiones para asegurar que ningún afiliado vea interrumpido su tratamiento Auge”.