Músico Angel Parra recuerda que Jaime Guzmán “le salvó la vida a mi padre”

El ex guitarrista de Los Tres, Angel Parra, recordó lo vivido en 1973, cuando su padre fue detenido por carabineros luego del Golpe Militar ocurrido el 11 de septiembre. Un día después de esto, la policía llegó hasta la casa de Luis Angel Cereceda Parra y se lo llevó detenido. “Mi mamá tuvo que ir a alguna parte a pedir ayuda y finalmente Jaime Guzmán (senador de la Udi asesinado en abril de 1991) permitió que ocurriera eso, que mi padre saliera del centro de detención. Pero fue un acto desesperado, porque no lo soltaban nunca y no había ninguna razón para que estuviera preso. Por eso es interesante la imagen de mi madre, porque hizo muchas cosas que son claves para que mi papá salvara su pellejo”, señala en entrevista en La Tercera.

Estuvo detenido en el Estadio Nacional y luego trasladado a Chacabuco. Marta Orrego Matte, la esposa de Luis, y madre de Angel, realizó gestiones para que lo liberaran. De acuerdo a lo relatado, la mujer tenía estrechos lazos con familias poderosas del país. De hecho, su cuñada, Ester Alessandri, le consiguió una reunión con Guzmán. La cita dio buenos frutos y el 8 de marzo de 1974 quedó en libertad gracias a la gestión del ex senador.

En agradecimiento, el padre de Angel Parra fabricó un Cristo de madera que envió de regalo a Guzmán. Iba también una carta, que hoy está en la Fundación Jaime Guzmán. “Jaime: este Cristo nació en Chacabuco de entre mis manos, forma parte de mi historia que es la historia de miles, en definitiva historia de la patria. Recíbelo. Gracias por Marta y tu ayuda. Angel Parra”, se lee.

Angel recuerda que “mi padre se dedicada a la carpintería en esas horas infernales que había en Chacabuco. Hizo muchas figuras de Cristo y le dio una de regalo a Guzmán como gesto de cariño”.