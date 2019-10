Natalia Compagnon da su primera entrevista y afirma que caso Caval fue como “un tsunami”

Natalia Compagnon, la nuera de la ex Presidenta Michelle Bachelet, dio anoche su primera entrevista televisiva en televisión en vivo. En el programa “Llegó tu hora” de TVN, la esposa de Sebastián Dávalos aseguró que lo ocurrido a ella y su familia por el caso Caval “es lo más parecido a un tsunami que te puede pasar en la vida”, explicando que tras el suceso perdió muchas de sus conexiones y amistades, diciendo haberse sentido discriminada dado que “se me midió con una vara un poquitito distinta”.

Entre otras represalias, acusó que su madre fue sacada del Ministerio de Educación tras una carrera impecable a lo largo de varios gobiernos.

Acusó que los medios “hicieron de un caso judicial una teleserie”, descartando haber sido la responsable de “exponer a la Presidenta”, defendiendo igualmente la forma en que Bachelet manejó la situación.

En el programa conducido por Karen Doggenweiler, Compagnon se sometió a las preguntas de un panel conformado por Paulina de Allende-Salazar, Marcela Vacarezza, Denisse Malebrán, Pablo Mackenna, Felipe Izquierdo, Roberto Artiagoitía (“El Rumpy”) e Ignacio Gutiérrez.

Consultada respecto de cómo fue que se enteró del caso, explicó que esto ocurrió cuando iban de camino a Caburga junto con Sebastián Dávalos y sus hijos. “Esto se viene fuerte”, le advirtieron en ese momento.

Tras cinco años, aseguró que nunca consideró irse de Chile, porque “yo no hice nada por lo que tenga que salir arrancando de este país”.

“En este país se supone que existe la presunción de inocencia, y en mi caso no se respetó”, cuestionó, apuntando a la Fiscalía y a la prensa, agregando que “creo que los medios no han querido publicar toda la información”.

Según informó Bio Bío Chile, el encuentro entre la imputada por el Caso Caval y los siete entrevistadores no será replicado en las redes sociales de la estación pública, y su capítulo no quedará alojado en el archivo online de TVN. Quienes no puedan ver el programa, no tendrán otra posibilidad de chequear el diálogo a través de las plataformas digitales del canal, por petición expresa de Compagnon, que puso esta condición para acceder a ser entrevistada. De acuerdo a información de la misma estación, Compagnon no cobró honorarios por la entrevista y tampoco vetó preguntas ni temas de interés.