Nueva etapa en el manejo de la pandemia: expertos y senadores plantean estrategia de contención de contagios

Los integrantes de las Comisiones de Salud y Futuro unidas y especialistas coincidieron en que las cuarentenas sin trazabilidad no sirven. Para reducir la movilidad se planteó reevaluar el concepto de empresa esencial; y para dar certeza a la población se pidió que el DEIS tome decisiones en la entrega de cifras

El cambio en la cartera de Salud y cómo el nuevo secretario de Estado puede marcar un antes y después en el control de la pandemia en el país, fue el tema central que abordó la mesa conformada por los senadores de las comisiones de Salud y Desafíos del Futuro más una serie de expertos en Salud Pública y Epidemiología.

Como cada jueves, se tocaron temas como la nueva metodología de conteo de fallecidos, la masificación de test rápidos sin certificación, el apoyo que aún espera la atención primaria para asumir su nuevo rol y la necesidad de reevaluar el concepto de empresa esencial para reforzar las cuarentenas.

En la jornada hicieron uso de la palabra los congresistas Carolina Goic, Guido Girardi, Luz Ebensperger y Francisco Chahuán más los integrantes del Consejo Asesor del Minsal por COVID-19: la especialista en Salud Pública, Ximena Aguilera; el experto en infectología y virología, y también académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, Pablo Vial; la directora del Programa de Magíster en Epidemiología de la Facultad de Medicina de la mencionada casa de estudios, Catterina Ferrecio; y el ex ministro de Salud, Álvaro Erazo.

También intervinieron la ex directora de FONASA, Jeanette Vega; el pediatra y subespecialista en enfermedades infecciosas pediátricas de University of Texas Health Science Center at Houston Medical School, Miguel O’Ryan; la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, la directora ejecutiva de la fundación Sociedad de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino, Sandra Urrutia; la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur, Olga Barbosa; y el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía Estética; Jorge Díaz.

Cifras fallecidos

Ximena Aguilera precisó que como Consejo Asesor este jueves 18 de junio “tendremos una reunión con el ministro recién asumido”.

En cuanto a las cifras, admitió que “los cambios de conteo de fallecidos se conocerán el fin de semana cuando entregue la información el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Minsal. Entendemos que, desde la próxima semana, se darán a conocer las defunciones causadas por el COVID 19 sin conformación de laboratorio. En esos casos, el cirujano que emite el certificado respectivo, asocia la muerte al Coronavirus. Esto significará un aumento de las cifras, pero igual hay que hacer la salvedad que este es un proceso dinámico”.

“Hay dos formas de informar: notificaciones diarias y estimadas. Hoy se informa un cruce de ambos criterios, por eso es complejo entender que unos días hay más y otros menos fallecidos. Desde la semana que viene veremos un consolidado que transparenta mejor las cifras. Valoro eso del ministro Paris que tomó esa decisión”, manifestó.

Izkia Siches dijo sentirse esperanzada tras el cambio ministerial. “Hemos hablado con el ministro Paris dos veces y él ha acogido nuestros planteamientos. Veníamos arrastrando cosas que se hacían mal. Creo que el ministro tiene la mejor voluntad pero va a requerir apoyo de la Mesa Social, los parlamentarios y las sociedades médicas”, sentenció.

En cuanto a lo estadístico, mencionó la necesidad de generar flujogramas para explicar –con peras y manzanas- qué se entiende por cada concepto. “Hoy hay que ir con la política de transparencia tras la polémica de los datos. El ministro de Salud está convencido de ello”, indicó.

El senador Guido Girardi hizo un análisis más político y aseguró que “acá hubo dolo porque se manipularon los datos. La calidad del trabajo del DEIS es incuestionable, pero estamos obligados a reconocer algo que es innegable”.

Desde la otra vereda, el senador Francisco Chahuán hizo ver la importancia de aclarar la definición de caso probable. “No creo que haya habido manipulación sino que no había claridad a la hora de calificar a alguien como contagiado de COVID 19”.

La senadora Luz Ebensperger expresó que “no creo que sea este el espacio para discutir temas más políticos como el rol que tuvo Jaime Mañalich y la denuncia que se hace de dolo en la entrega de datos a la ciudadanía, eso implica un delito”.

Relativización de lo esencial

Álvaro Erazo expresó que “sigo viendo que falta una estrategia. La cuarentena sin trazabilidad no sirve. Queremos que la atención primaria sea el eje articulador que implica un modelo de organización distinto. Hoy tenemos una seremi debilitada y los servicios de salud no logran articularse bien. Sugerimos crear un coordinador regional para facilitar la respuesta sanitaria que hoy es lenta y difusa”.

A su juicio, “no es tolerable las altas tasas de movilidad”. Esta visión fue complementada por Jeanette Vega, quien comentó que “creo que no basta con el aumento de las sanciones por no cumplir la cuarentena. Me parece que debiera revisarse la circular que indica qué empresas son esenciales porque más de mil personas se mueven cada día en la Región Metropolitana”.

“En la atención primaria nos han explicado que la gente no se queda en la casa cuando se le pide que se aíslen, si no les llega el test de PCR a la casa, creen que están sanos” agregó informando que “los consultorios no han tenido el apoyo anunciado. Por sí mismos se están capacitando porque efectivamente se les hará responsables de la trazabilidad”.

El Consejo Asesor reconoció que en los próximos días se chequeará si efectivamente la atención primaria recibió el refuerzo prometido. “Soy partidaria, a título personal, de un acceso universal, de manera que todos tengan derecho a atenderse en un único sistema primario” mencionó Ximena Aguilera.

La senadora Luz Ebensperger coincidió con la pertinencia de evaluar las empresas esenciales graficando lo que ocurre en Iquique. “Acá toda la gente está trabajando, solo los adultos mayores, las embarazadas y los niños no andan en la calle. Muchas veces las medidas se toman pensando en Santiago pero todas las comunas son distintas”, recalcó.

Test rápidos

Catterina Ferrecio admitió que “me preocupa la confianza que está teniendo la población en cuanto a la detección de anticuerpos. El test rápido no es tan efectivo, esa gotita no es decidora. Si una persona no tiene anticuerpos para COVID 19 (test negativo), puede infectarse después. La gente lo interpreta como que está sana y con eso se puede quedar tranquila. La realidad es que eso significa que puede estar contagiada pero aún no se pesquisa la enfermedad o efectivamente no se ha contagiado. Me gustaría que se explicara bien. Además entiendo que esos kits no están validados”.

En relación a aquello, el senador Guido Girardi pidió al Consejo Asesor solicitar que los test rápidos estén certificados porque “hoy se multiplican como si fuera cualquier cosa. Creo que es una situación riesgosa. Incluso me han llamado para ofrecerme un kit. Hay un comercio desatado inescrupuloso”.

El senador Francisco Chahuán comentó que “me he reunido con el ministro Paris y le planteé lo de los test. Me dijo que se emitirá un listado de las empresas productoras de test que estarán certificadas”.