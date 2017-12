Nuevo presidente de la Corte Suprema dice que cierre de Punta Peuco depende del Ejecutivo

Haroldo Brito votó a favor del desafuero del Augusto Pinochet, estuvo a favor de liberar la pastilla del día después para mayores de 14 años y es contrario a la amnistía en casos de derechos humanos.

El ministro Haroldo Brito fue elegido este viernes como nuevo presidente de la Corte Suprema, sucediendo en el cargo a Hugo Dolmestch.

El abogado de 69 años obtuvo 14 de los 21 votos del pleno del máximo tribunal, seguido por Guillermo Silva (seis votos) y Carlos Aránguiz (un voto), y asumirá el próximo sábado 6 de enero por dos años.

Brito dijo que continuará con el proceso de modernización del Poder Judicial y al ser consultado por materias de derechos humanos y el eventual cierre del penal Punta Peuco -donde permanecen los condenados por crímenes de lesa humanidad-, sostuvo que ésta era una medida que el Ejecutivo tenía que decidir.

“El cumplimiento de la sentencia no está entregado en este momento al sistema de Justicia. En otros países sí lo está. En estas circunstancias, quien tiene a su cargo el tema tendrá que tener una posición. No es bueno que uno opine sobre cosas que uno no tiene tuición ninguna”, aseveró.

Cabe recordar que el actual presidente de la Corte Suprema sostuvo esta semana que nunca le ha encontrado “mucho sentido” al cierre de la cárcel de Punta Peuco y lo calificó como un penal “como cualquiera”.

Destacaron nombramiento

Desde el gobierno, el ministro de Justicia, Jaime Campos, destacó el nombramiento de Brito y su trayectoria: “Me alegro. Obviamente que es una decisión propia de la Corte Suprema, pero en lo personal me alegro mucho”.

El secretario de Estado agregó que “Haroldo es un gran ministro de la Corte Suprema, es un gran juez y le deseo todo tipo de éxito en su labor y no me cabe la menor duda que tendrá una gestión tan brillante como ha sido la de Hugo Dolmestch”.

A su vez, desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) valoraron la ética y el trabajo del nuevo presidente del máximo tribunal.

“Uno de los ministros que incluso en dictadura cuestionó la labor de la CNI y persiguió la tortura en la medida de lo que podía bajo una dictadura cívico militar”, indicó la líder de la AFDD, Lorena Pizarro.

Recalcó que “es un ministro que lo que ha hecho, en resumen, es su labor de administrar justicia, de ponerse del lado de las víctimas del genocidio y no asumir esa posición -que más bien favorece a los genocidas- que es la libertad del ser humano que el respeto a la vida y los derechos humanos”.

Brito integra la Cuarta Sala y es reconocido por ser del ala progresista de la Corte, garantista y más liberal que conservador y, en su labor, votó a favor del desafuero de Augusto Pinochet, estuvo a favor de liberar la pastilla del día después para mayores de 14 años y es contrario a la amnistía en casos de derechos humanos.