Oposición oficia a La Moneda para que esclarezca hackeo a Gobierno Digital y Claves Unicas

Pese a que el gobierno ha intentado dar toda una señal de normalidad en torno al hackeo a los servidores de la División de Gobierno Digital, dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en la oposición encendieron las luces de alerta sobre todo tras la publicación de El Mostrador que reveló que también fueron afectadas las Claves Unicas de todos los chilenos.

En el Ejecutivo emitieron un comunicado tratando de poner paños fríos, señalando que “hasta el día de hoy no existe evidencia que permita afirmar que haya existido acceso a información relacionada a ClaveUnica”. De paso, en la misma declaración, la División de Gobierno Digital asegura que las contraseñas están a salvo, porque lo que se almacena “es un código complejo o cifrado no reversible” y “no es posible utilizar una fórmula o función para obtener la contraseña original, a partir de este código cifrado”.

Además, como parte de la estrategia, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg -cuya división lidera el Gobierno Digital- enfrentó el cuestionamiento de por qué no se había avisado oportunamente. “¿Cómo que no se avisó antes? El día jueves se supo, se denunció a la Fiscalía, se está investigando, se hizo un comunicado, se iniciaron todos los procesos internos y evidentemente estamos trabajando en esa línea”. “Que no se diga que nosotros no avisamos, lo avisamos”, afirmó durante una pauta sobre el plebiscito.

El tema está en manos de la Fiscalía Centro Norte y PDI, a cargo de la persecutora Alicia Asencio, quien trabajará junto a detectives de la Brigada del Cibercrimen de la policía civil. En tanto, los usuarios a nivel del aparato estatal han comenzado a recibir el siguiente mensaje en sus correos: “Estimados, producto de un incidente de Seguridad (robo de información) CSIRT (Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad) recomienda a todos los ciudadanos (no sólo a los funcionarios) a cambiar la contraseña del portal ClaveUnica en calidad de Urgencia”.

Senadores de oposición

Pero en la oposición no se han quedado tranquilos con las explicaciones que ha intentado dar el gobierno. De hecho, la senadora DC Ximena Rincón envió un oficio al ministro Monckeberg para que responda tres aspectos bien concretos: esclarecer y comunicar los hechos ocurridos por este ingreso ilícito a los servidores y cuantificar los daños en cuanto a datos extraídos y personas afectadas; expresar las medidas que se adoptarán para proteger los datos de las personas quienes se vieron vulneradas con este hecho; proponer medidas de ciberseguridad de carácter preventiva, para enfrentar este tipo de “ataques” en un futuro.

Rincón puso el foco en que “esto sería de suma gravedad, debido a que, a través de esta clave, se gestiona la realización de más de 900 trámites personales con el Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos, Fonasa, y un sinnúmero de trámites con otros organismos estatales. Además, permite acceder y gestionar toda la información oficial que emana de los organismos del Estado y que facilita particularmente la comunicación entre éstos, mediante la plataforma Docdigital”.

En la misma línea, uno de los parlamentarios que ha estado a la cabeza en temas de ciberseguridad, Felipe Harboe (PPD), advirtió que “si la denuncia sobre sustracción de claves únicas desde la @segpres es real, el gobierno rápidamente debe bloquearlas para evitar fraude en tramitaciones, postulaciones a subsidios u otras gestiones. Sería gravísimo y nuevamente la falta de ciberseguridad sería causa”.

De paso, apuró al gobierno para que tome cartas en el asunto. “Me informan desde el gobierno que el hackeo existió, que se robaron las claves únicas, pero que están encriptadas y sería muy difícil su uso. La pregunta es ¿cuál es el nivel de ciberseguridad de nuestras claves? Cuándo @sebastianpinera enviará proyecto de ciberseguridad comprometido?”

A su turno, el presidente del Partido Socialista, Alvaro Elizalde, comentó que “se trata de un hecho gravísimo, más aun cuando son muchas las personas que realizan sus trámites a través de la clave única, precisamente porque estamos enfrentando una pandemia”.