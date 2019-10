Oposición presenta reforma para convocar a un plebiscito para una nueva Constitución

Los senadores de toda la oposición, desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, se unieron para presentar una reforma constitucional que propone la realización de un plebiscito para la creación de una nueva Constitución.

Los parlamentarios de la centroizquierda esperan que el proyecto pueda tramitarse rápidamente, ojalá durante el próximo mes, para que así ya en diciembre el Presidente Sebastián Piñera pueda convocar y realizar la consulta ciudadana.

El fin de ésta, según señalaron, es que sean los chilenos y chilenas los que definan el mecanismo con el que cambiar la Carta Magna, ya sea a través de una asamblea constituyente o una convención constituyente (instancia mixta). Para que esta iniciativa avance en el Senado se requiere de 3/5 partes de sus integrantes, por lo que el senador Carlos Montes (PS) recalcó que es necesario que “la derecha se abra a definir este mecanismo”.

“Para eso se necesita que tres o cinco senadores de la derecha lo vote a favor”, explicó su par socialista, senador Juan Pablo Letelier.

“Queremos ser muy claros, no habrá reformas relevantes en salud, educación, en trabajo, en medio ambiente, en aguas, si no se reforma la Constitución. No le mintamos más al país, es la Constitución chilena que hace que la salud no sea un derecho, es la Constitución que tenemos que hace que la educación no sea un derecho, es la Constitución que hace que Chile sea el único país del mundo en que el agua es propiedad privada”, dijo el senador Guido Girardi (PPD).

La jefa de comité de la DC, senadora Yasna Provoste, explicó que “este proyecto permite que sea cada chilena y chileno el que defina cuál es el tipo de sociedad en la que queremos vivir”.

El único representante del Frente Amplio en la Cámara Alta, senador Juan Ignacio Latorre (RD), aseguró que el bloque apuesta por una asamblea constituyente, pero respalda la idea de que sea el Presidente de la República el que convoque a un plebiscito “y le pregunte a la gente”, tal como señala el proyecto presentado.