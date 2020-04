Ordenan cierre del hogar de menores de Hualpén investigado por denuncias de abusos sexuales

“El Sename decidió no renovarle la concesión a la residencia a contar del 1 de mayo”, detalló el seremi de Justicia del Biobío.

El seremi de Justicia de la Región del Biobío, Sergio Vallejos, ordenó el cierre del hogar de menores “Nido” de Hualpén, recinto dependiente de la Fundación Luis Amigó y que es investigado por denuncias de abusos sexuales.

La autoridad regional detalló que “se le informó al tribunal de Concepción que el Sename decidió no renovarle la concesión a la residencia a contar del 1 de mayo, así que no seguirá siendo colaboradora del Sename. En atención a eso, vamos a trasladar a los niños de todas maneras aun cuando la contienda de competencias no esté resuelta”.

En este caso, la Defensoría de la Niñez presentó una querella contra la directora del establecimiento y quienes resulten responsables de los delitos de violación, abuso sexual agravado y explotación sexual infantil.

Las víctimas de estos delitos serían dos hermanos, de 6 y 8 años.

La Seremi de Justicia también instruyó la realización de un sumario para saber si hay más víctimas o no y si hay más funcionarios de la residencia involucrados.

La denuncia

De acuerdo a los antecedentes presentados en la querella interpuesta por la Defensoría de la Niñez, en contra de la ex directora del hogar Nido, la mujer abusó sexualmente de dos hermanos, además de facilitar su abuso por otras personas.

Los hermanos, una niña de 8 años y un niño de 6, ingresaron juntos al hogar. En este momento comenzaron los abusos, que de acuerdo a lo relatado en el escrito, la agresora “ostentando el cargo de directora de la citada residencia, responsable directa del cuidado y protección de los niños y niñas que residen en dicho lugar ejecutó, de manera reiterada, conductas consistentes en trasladar a las víctimas ya individualizadas, por separado y en diversos momentos del día, a un lugar de la residencia donde hay dos habitaciones, lugar en que ejecutaba acciones de significación sexual y de relevancia”.

Pero no sólo eso, sino que también “invitaba a la habitación a distintas personas, hombres y mujeres, quienes aprovechando esa situación cometían acciones de significación sexual”.

La defensora de la Niñez Patricia Muñoz indicó que “la querella que hemos presentado por la grave situación en la residencia reviste la máxima gravedad, no sólo por la que involucra los delitos sexuales contra los niños sino que además porque la imputación que hemos formulado dice relación directa como autora de quien ejercía como directora de la residencia”.

Es por esto que los delitos que se le atribuyen son “reiterados de violación, abuso sexual agravado, abuso sexual y explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes”.

“Esperamos que la investigación determine las responsabilidades penales que pueden tener otros funcionarios de la residencia”, agregó Muñoz.

Por otro lado, criticó la actitud del Sename, organismo del cual depende la residencia, dado que no permitió el traslado de los menores que quedaban en el recinto, y así evitar abusos y contaminación de sus testimonios.