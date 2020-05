Ossandón se convierte en el tercer senador contagiado

Durante la jornada de este lunes se confirmó el tercer caso confirmado de contagio de coronavirus en el Senado, ya que el senador Manuel José Ossandón dio positivo en el examen PCR.

A través de su cuenta de Twitter, el parlamentario Ossandón aseguró que “estoy bien, no tengo síntomas y seguiré trabajando por los chilenos tomando las medidas y recomendaciones de salud”.

“El día viernes al ser notificado que el senador (Rabindranath) Quinteros estaba positivo, concurrí al consultorio donde me realicé el examen, después responsablemente me quedé en mi casa en una cuarentena preventiva y hace un par de minutos me avisaron del consultorio para informarme que el resultado era positivo”, mencionó el parlamentario en su cuenta de Twitter.

El contagio del ex alcalde de Puente Alto se suma a los de sus pares en la Cámara Alta, Rabindranath Quinteros (PS) y Jorge Pizarro (DC), mientras que por otro lado, los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD), Francisco Chahuán (RN) y las DC Ximena Rincón y Carolina Goic reportaron haber dado negativo al examen.

Quinteros fue el primer contagiado, dando positivo al test tras pasar por la sede del Congreso en Valparaíso, La Moneda en Santiago y finalmente regresando a Puerto Montt.

Luego que se informara públicamente la situación del legislador, varios senadores debieron realizarse el examen para descartar tener el virus tras haber tenido contacto con Quinteros en comisiones y reuniones.

Tras la noticia, el Senado decidió cerrar sus puertas y seguirá operando a distancia.